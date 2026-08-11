Homicidios

Encuentran a Dos Personas Sin Vida en Periférico Camino Real en Ciudad Juárez

Dos personas sin vida, envueltas en bolsas negras, fueron halladas a un costado del Camino Real, en la col. Safari de Juárez.

Localizan dos cuerpos envueltos en bolsas junto al Camino Real en JuárezLocalizan dos cuerpos envueltos en bolsas junto al Camino Real en Juárez. Foto: N+

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Dos personas sin vida, envueltas en bolsas negras, fueron halladas en el Periférico Camino Real de Ciudad Juárez. La policía investiga.

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