Encuentran a Dos Personas Sin Vida en Periférico Camino Real en Ciudad Juárez

Dos personas fueron localizadas sin vida y envueltas en bolsas negras y cinta adhesiva a un costado del Periférico Camino Real, en Ciudad Juárez.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de la colonia Safari, frente a una zona en construcción, luego de que una usuaria reportara al número de emergencias 911 la presencia de una bolsa negra de gran tamaño.

De acuerdo con el reporte, la mujer informó que al pasar por el lugar observó el bulto y alcanzó a distinguir en su interior lo que parecía ser un cuerpo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y confirmaron el reporte. Al realizar una revisión, localizaron a dos personas sin vida, ambas envueltas.

Acordonan la zona para investigar el hallazgo

Tras confirmar el hallazgo, los agentes municipales aseguraron y acordonaron el área para preservar la escena.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las personas localizadas ni sobre las circunstancias en las que fueron abandonados los cuerpos.