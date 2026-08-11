Sociedad

Pareja de Camellos Sorprende al Recorrer Dunas en Francisco I. Madero, Coahuila

Una pareja de camellos ha llamado la atención en redes sociales al ser captados por las dunas en Francisco I. Madero, Coahuila

Pareja de Camellos Sorprende al Recorrer Dunas en Francisco I. Madero, CoahuilaLos camellos han captado la atención al ser grabados entre las dunas de arena en Coahuila. Foto: N+

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