Pareja de Camellos Sorprende al Recorrer Dunas en Francisco I. Madero, Coahuila

El ejido Finisterre forma parte del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila. En esta comunidad, gran parte de sus habitantes se dedica a la agricultura, el pastoreo y la ganadería.

Joseph Isaac Contreras, empresario originario de Finisterre, decidió emprender hace algunos años un proyecto de zoológico con el objetivo de que el ejido contara con una nueva atracción turística.

Poco a poco, acondicionó un espacio donde albergó caballos holandeses, otros equinos, avestruces, una pareja de camellos, vacas enanas, además de un jaguar y un mono araña.

En enero de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró al jaguar y al mono araña, además de clausurar el predio, luego de recibir una denuncia presentada por activistas defensores de los animales.

Captan a camellos recorriendo Francisco I. Madero

A meses de la clausura, Joseph Isaac Contreras continúa con los trámites para reabrir el zoológico. Actualmente, el empresario cuenta con una pareja de camellos que ha llamado la atención de usuarios de redes sociales, luego de que se viralizaran videos en los que aparece montando a los animales entre las dunas de arena del desierto coahuilense.

Los dromedarios se han adaptado al clima de la región Laguna, debido a que presenta características similares a las de su hábitat natural. Joseph comentó que esta clase de cabalgatas o paseos son parte de los cuidados que se tiene con los camellos y caballos.