Accidentes

Muere Joven que Resultó Herido tras Explosión en Colonia Buenos Aires en Monterrey, NL

El joven fallecido se encontraba cocinando dentro de su hogar cuando se registró una explosión

Explosión en colonia Buenos AiresSe reportó la muerte del hombre que resultó herido durante explosión. Foto: N+

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Erick Torres, joven cubano de 23 años, muere tras explosión en Monterrey. Vecinos y compañeros lamentan su pérdida. La familia enfrenta retos para repatriar su cuerpo a Cuba.

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