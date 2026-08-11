Muere Joven que Resultó Herido tras Explosión en Colonia Buenos Aires en Monterrey, NL

El joven que resultó lesionado tras registrarse una explosión en una propiedad ubicada en la colonia Buenos Aires, en Monterrey, falleció luego de permanecer tres días internado en el Hospital Universitario. La información fue confirmada la tarde de este lunes 10 de agosto por compañeros del lugar donde trabajaba.

La víctima fue identificada como Erick Ángel Torres, de 23 años de edad, originario de Cuba, quien resultó con graves lesiones tras el estallido registrado durante la mañana del jueves 6 de agosto. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Macario Pérez, en el cruce con Alfredo González Treviño, donde el joven se encontraba en un cuarto de la segunda planta.

Las primeras versiones señalan que Erick se encontraba cocinando cuando ocurrió la explosión. Tras escuchar el fuerte estallido, vecinos de la zona solicitaron el apoyo de los cuerpos de rescate, por lo que elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar y localizaron al joven herido dentro de la propiedad para después trasladarlo a un hospital.

Madre de Erick busca trasladar cuerpo a Cuba

Compañeros de Erick lamentaron su fallecimiento y lo recordaron como un joven noble, alegre y muy trabajador, quien tenía muchas ganas de salir adelante. También señalaron que tenía la esperanza de alcanzar el llamado sueño americano.

La madre de Erick solicitó que los restos de su hijo sean trasladados hasta Cuba, pero compañeros del joven señalaron que existen algunas dificultades para realizar los trámites necesarios, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades para agilizar el proceso.