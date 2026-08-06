Accidentes

Explosión en Casa Deja un Herido en Colonia Buenos Aires en Monterrey, Nuevo León

Autoridades de rescate atendieron el reporte de una explosión en un domicilio ubicado en la colonia Buenos Aires

Explosión en casaFue en la colonia Buenos Aires donde explotó una propiedad. Foto: PCNL

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