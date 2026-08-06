Explosión en Casa Deja un Herido en Colonia Buenos Aires en Monterrey, Nuevo León
Autoridades de rescate atendieron el reporte de una explosión en un domicilio ubicado en la colonia Buenos Aires
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Una explosión al interior de un domicilio dejó al menos una persona lesionada. Los hechos fueron reportados la mañana de este jueves 6 de agosto en las calles Alfredo González Treviño y Macario Pérez en la colonia Buenos Aires, en Monterrey, Nuevo León.
Tras escuchar el estallido, vecinos solicitaron la presencia de autoridades de rescate. A este lugar hicieron presencia elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes al inspeccionar este domicilio, se percataron que se encontraba un joven herido, por lo que de inmediato lo trasladaron a un hospital cercano.
El joven fue identificado como Erick Ángel Torres, de 25 años de edad, quien presuntamente rentaba esta propiedad. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud, por lo que se espera se revelen más detalles. Sobre esta calle, también fue localizado un perro con algunas heridas.
Al exterior de la propiedad siniestrada pudieron ser vistos diversos objetos tirados, entre ellos un barandal que formaba parte de las estructura de la casa. Hasta el momento se presume que se trataría de una fuga de gas la causante de esta explosión.
Rescatistas permanecerán en este domicilio realizando las inspecciones necesarias para descurbrir el origen del estallido. Debido a las labores que se llevan a cabo en este punto, el cruce de las calles Alfredo González Treviño y Macario Pérez fue cerrado a los automovilistas y peatones.
DAGM