Explosión en Casa Deja un Herido en Colonia Buenos Aires en Monterrey, Nuevo León

Una explosión al interior de un domicilio dejó al menos una persona lesionada. Los hechos fueron reportados la mañana de este jueves 6 de agosto en las calles Alfredo González Treviño y Macario Pérez en la colonia Buenos Aires, en Monterrey, Nuevo León.

Tras escuchar el estallido, vecinos solicitaron la presencia de autoridades de rescate. A este lugar hicieron presencia elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes al inspeccionar este domicilio, se percataron que se encontraba un joven herido, por lo que de inmediato lo trasladaron a un hospital cercano.

El joven fue identificado como Erick Ángel Torres, de 25 años de edad, quien presuntamente rentaba esta propiedad. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud, por lo que se espera se revelen más detalles. Sobre esta calle, también fue localizado un perro con algunas heridas.