Seguridad

Asesinan a Hombre a Golpes en el Centro de Monterrey, NL; Hay Tres Detenidos

El fallecido habría sido golpeado por un grupo de hombres sobre la avenida Cuauhtémoc, frente a la estación del metro Alameda

Asesinato de hombre centro monterreyEl hombre murió sobre la avenida Cuauhtémoc. Foto: N+

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Hombre de 50 años es asesinado a golpes. Tres sospechosos ya están detenidos. Sigue la investigación.

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