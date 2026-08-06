Asesinan a Hombre a Golpes en el Centro de Monterrey, NL; Hay Tres Detenidos

Un hombre fue asesinado a golpes sobre la avenida Cuauhtémoc, frente a la estación del metro Alameda, en el centro de Monterrey. Los hechos fueron reportados la noche de este miércoles 5 de agosto, generando un intenso despliegue de autoridades.

Según testigos, los hechos se registraron cuando un grupo de tres sujetos comenzaron a golpear e insultar a una persona que se encontraba en este sitio. Los hombres se percataron que la vícitma quedó inconsciente sobre la carpeta asfáltica, por lo que de inmediato se dieron a la fuga.

Al percatarse de la situación, testigos pidieron ayuda a los cuerpos de emergencia. Fueron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes confirmaron la muerte del hombre, por lo que el área fue acordonada para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Detienen a tres por asesianto de hombre en el centro de Monterrey

Minutos más tarde, elementos de la Policía de Monterrey informaron que los tres presuntos responsables fueron detenidos en la entrada de la estación del metro Alameda. Los sujetos fueron identificados a través de cámaras de seguridad.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, pero si mencionó que tendría aproximadamente 50 años de edad. Se espera que sea durante la próximas horas que se revelen más detalles sobre el sujeto fallecido, así como la situación legal de los tres detenidos, quienes serán investigados por el delito de homicidio.

DAGM