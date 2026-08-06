Seguridad

Localizan a Dos Niños de 3 y 10 Años Presuntamente Abandonados en Estacionamiento en Monterrey

Fue en un estacionamiento en el centro de Monterrey donde oficiales localizaron a dos menores que habían sido presuntamente abandonados por una mujer

Menores abandonados en estacionamientoLos menores presuntamente abandonados son resguardados por el DIF. Foto: Policía Monterrey

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Autoridades en Monterrey investigan el presunto abandono de dos menores en un estacionamiento. Los niños están a salvo, pero la búsqueda de la madre continúa.

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