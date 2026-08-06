Localizan a Dos Niños de 3 y 10 Años Presuntamente Abandonados en Estacionamiento en Monterrey

Autoridades de seguridad localizaron a dos menores de 3 y 10 años de edad que habían sido presuntamente abandonados dentro de un estacionamiento ubicado en la calle Allende, entre Diego de Montemayor y Dr. Coss, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Fue durante la noche del martes 4 de agosto cuando elementos de seguridad se encontraban realizando un recorrido en esta área. Al percatarse de la presencia de los menores, se acercaron al estacionamiento para preguntarle donde se encontraban sus padres. Los menores señalaron a los oficiales que su madre los había dejado en este sito, por lo que procedieron a resguardarlos.

Un empleado de este estacionamiento le mencionó a las autoridades que se trataría de una mujer quien supuestamente había abandonado a los pequeños desde las 11:00 de la mañana. El hombre también señaló que ya había visto a los menores en compañía de la persona señalada el pasado domingo.

Buscan a mujer por presunto abandono de menores en Monterrey

Los elementos de seguridad ya se encuentran investigando la identidad de la mujer para poder detenerla y esclarecer los hechos. Se espera que las cámaras de seguridad de este estacionamiento ayuden a localizar a la acusada de manera más fácil, por lo que se espera que sea en los próximos días que se revele más información sobre este caso.

Autoridades también informaron que los dos menores ya se encuentran resguardados en las instalaciones del DIF de Monterrey, donde permanecerán mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha informado si algún familiar de los pequeños se ha acercado para recogerlos.