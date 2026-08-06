Casos de Trata Incrementaron durante Mundial 2026; la Mayoría de Víctimas Fueron Mujeres

Durante el periodo que duró el Mundial de futbol 2026, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia registró un incremento del 5% en los casos de trata de personas reportados en México.

De acuerdo con el organismo, el 90% de las víctimas fueron mujeres mexicanas, principalmente enganchadas a través de ofertas de empleo falsas y explotadas en modalidades de prostitución y explotación sexual.

¿Cuántos reportes de trata se recibieron durante el Mundial?

El Consejo Ciudadano informó que, únicamente durante el periodo mundialista, recibió 685 reportes relacionados con posibles casos de trata de personas. De ese total, solo el 5% se confirmó como casos reales de trata, ya que no todos los reportes recibidos terminan siendo clasificados como tal.

De acuerdo con Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad, los reportes recibidos reflejaron un incremento de más de siete puntos porcentuales en actividades de riesgo, que pueden ir desde el consumo de alcohol hasta situaciones de personas en movilidad.

Álvarez explicó que, al dar seguimiento a los reportes, el organismo identifica si existen elementos de trata de personas para canalizarlos, o si se trata de otro tipo de delitos, como secuestro o sustracción de menores.

¿Cuáles fueron las principales modalidades de trata detectadas?

Las modalidades que más se registraron en el contexto del Mundial fueron la prostitución y la explotación sexual, principalmente en bares, centros nocturnos y table dance, establecimientos a los que acudieron turistas de distintas nacionalidades.

El Consejo Ciudadano precisó que los casos detectados no se limitaron a las tres sedes mexicanas del Mundial —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, sino que se registraron en todo el territorio nacional.

Del total de reportes por trata de personas, el 28% se concentró en la Ciudad de México, mientras que el 70% correspondió a otras entidades de la República.

Con información de: Arturo Sierra N+

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