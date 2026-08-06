Seguridad

Casos de Trata Incrementaron durante Mundial 2026; la Mayoría de Víctimas Fueron Mujeres

El 90% de las víctimas fueron mujeres mexicanas, principalmente enganchadas a través de ofertas de empleo falsas

La principal modalidad utilizada para enganchar a mujeres para el delito de trata fue a través de ofertas de trabajo falsas. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoLa principal modalidad utilizada para enganchar a mujeres para el delito de trata fue a través de ofertas de trabajo falsas. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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