Educación

Examen de Control de la UNAM Será Gratuito para Aspirantes; Universidad Absorberá su Costo

La aplicación de esta evaluación extraordinaria será financiada con ingresos extraordinarios autogenerados por la propia institución

Aspectos de la rectoría y Biblioteca Central de la máxima casa de estudios. Foto: CuartoscuroAspectos de la rectoría y Biblioteca Central de la máxima casa de estudios. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+