Examen de Control de la UNAM Será Gratuito para Aspirantes; Universidad Absorberá su Costo

La UNAM confirmó que absorberá el costo del Examen de Control Presencial, que se aplicará del 12 al 19 de agosto a miles de aspirantes a licenciatura, por lo que los jóvenes y sus familias no deberán realizar ningún pago adicional para participar en este nuevo proceso de verificación.

El secretario administrativo de la UNAM, Tomás Rubio Pérez, informó durante una reunión con medios de comunicación que la aplicación de esta evaluación extraordinaria será financiada con ingresos extraordinarios autogenerados por la propia institución. "No se cobrará nuevamente a ningún aspirante", afirmó el funcionario.

¿Por qué la UNAM absorberá el costo del examen de control?

De acuerdo con Rubio Pérez, los procesos de selección para el ingreso a la universidad corresponden a jóvenes que aún no forman parte de la comunidad universitaria, por lo que, históricamente, se financian con recursos extraordinarios generados por la propia institución.

Lo anterior, sin afectar el presupuesto asignado a la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y las demás actividades académicas.

Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado General de la Universidad, y Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario Administrativo de esta casa de estudios. Foto: Cuartorscuro

"El presupuesto de la Universidad está destinado a sus funciones sustantivas y a quienes integran la comunidad universitaria. Los procesos de selección se pagan con ingresos extraordinarios autogenerados por la Universidad", señaló.

El funcionario aseguró que la realización del examen de control no implicará una reducción de recursos para otras áreas académicas ni comprometerá el funcionamiento de la institución.

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¿Cuándo se aplicará el examen de control?

La aplicación del examen de control ocurre después de que la UNAM apostó por un esquema de evaluación masiva en línea, mediante la plataforma de la empresa Territorium Life, para el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027.

Tras la crisis generada por las irregularidades detectadas en ese primer proceso, la Universidad debe financiar ahora un nuevo operativo presencial, cuyo costo total todavía no ha sido determinado.

De acuerdo con lo confirmado por la propia UNAM, el Examen de Control Presencial se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto de 2026.

AMP