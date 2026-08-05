Abdul El-Sayed Podría Convertirse en el Primer Senador Musulmán en la Historia de EUA

Abdul El-Sayed podría hacer historia en las próximas elecciones intermedias, que habrán de celebrarse el próximo 3 de noviembre. Si triunfa en las urnas de Michigan, el candidato demócrata podría convertirse en el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos.

El político de izquierda socialdemócrata ganó las primarias demócratas celebradas este martes en Míchigan.

Abdul El-Sayed no recibió el respaldo del ala dominante del Partido Demócrata, que se inclinó por la experimentada política Haley Stevens.

El médico, hijo de inmigrantes egipcios, que podría ser senador por Michigan

Para conseguir la candidatura al Senado estadounidense, el médico de 41 años tuvo que sortear al establishment de su propio partido. Visto con recelo por algunas de las principales figuras liberales del Partido Demócrata, Abdul El-Sayer, hizo campaña en medio de un ambiente influido por los grandes donantes, así como por organizaciones proisraelíes que operan en la política estadounidense.

Y es que el médico de 41 años, hijo de inmigrantes egipcios, ha presentado propuestas calificadas por expertos como populistas y también ha criticado duramente el apoyo de Estados Unidos a Israel. Abdul El-Sayer deberá convencer a los votantes del estado que cuenta con 10 millones de habitantes.

En la boleta enfrentará al republicano Mike Rogers por un escaño que deja vacante el demócrata Gary Peters. Esta elección se presenta como una oportunidad dorada para el Partido Demócrata, que busca retomar el control del Senado.

No obstante, la victoria del martes 4 de agosto pone de manifiesto una tendencia al interior del Partido Demócrata. Abdul El-Sayed representa el más reciente triunfo del ala progresista del partido, la misma que llevó a Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Elecciones Primarias 2026 en Michigan Ponen a Prueba a Demócratas

¿Qué propone Abdul El-Sayed?

El triunfo de Abdul El-Sayed ha tenido resonancia en todo el espectro político estadounidense. La candidatura del médico ha sido respaldada por figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez y demeritada por los republicanos. Durante una conferencia en Las Vegas, Donald Trump ironizó sobre el triunfo del candidato al que denominó como “un hombre de odio” y aseguró que era una “gran noticia” para su partido:

“Nos va mejor contra los comunistas, según todas las encuestas”.

Abdul El-Sayed ha propuesto a los votantes una agenda socialdemócrata que incluye la construcción de vivienda asequible y la implementación de un sistema nacional de seguro de salud universal. Algunas de sus propuestas, como eliminar los incentivos fiscales a grandes empresas y lanzar nuevos impuestos a los multimillonarios, han sido calificadas como populistas.

Al respecto, The Guardian señaló que el demócrata seguía “el manual de la izquierda populista”, que incluiría las críticas a Israel por la guerra en Palestina, desde un estado con una de las principales comunidades musulmanas de Estados Unidos. Tras el anuncio de su victoria, Abdul El-Sayed llamó a sus compañeros de partido a una reconciliación,n “sea cual sea la magnitud de nuestras discrepancias”.

Con información de AFP