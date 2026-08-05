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Abdul El-Sayed Podría Convertirse en el Primer Senador Musulmán en la Historia de EUA

Si Abdul El-Sayed triunfa en las urnas de Michigan, podría convertirse en el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos

Abdul El-Sayed, candidato demócrata al SenadoAbdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado. Foto: Reuters

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¿Un nuevo capítulo en la política de EE.UU.? Abdul El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios, desafía al stablishment demócrata y podría hacer historia en el Senado. Descubre su visión progresista.

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