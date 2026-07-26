Internacional

Milei Acusa a México, Brasil y Demócratas de Financiar una "Campaña Antiargentina"

El presidente argentino Javier Milei acusó a Brasil, México y al Partido Demócrata de EUA de costear una campaña en su contra

Milei Acusa a México, Brasil y Demócratas de Financiar una Campaña AntiargentinaEl presidente argentino Javier Milei gesticula mientras habla durante una ceremonia que conmemora el 172.º aniversario de la Bolsa de Buenos Aires en Buenos Aires, Argentina. Foto: Reuters / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+