Milei Acusa a México, Brasil y Demócratas de Financiar una "Campaña Antiargentina"

El presidente argentino, Javier Milei, acusó el domingo a los gobiernos de Brasil y México, así como al Partido Demócrata de Estados Unidos, de financiar lo que llamó una "campaña antiargentina", en el marco de una tensión diplomática con Brasil que se intensificó este fin de semana.

Milei hizo estas declaraciones en una entrevista con la radio argentina Mitre, sin presentar pruebas que respaldaran sus señalamientos.

"Quién puso más plata en esta campaña antiargentina... el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Y después me vienen a hablar de interferencia".

El mandatario agregó que la campaña también fue financiada "por México, por el Partido Demócrata en EUA, bueno, ¿quiénes son?... son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen".

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¿Qué dijo Milei y en qué contexto?

Domingo: acusó a Brasil, México y al Partido Demócrata de EUA de financiar una "campaña antiargentina" en entrevista con radio Mitre.

Señaló que el 25% de los recursos de dicha campaña provino del gobierno brasileño.

Sábado: participó en Sao Paulo en el acto que oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

En ese acto llamó a Lula "presidiario" y "ladrón", y al ministro de la Corte Suprema Alexandre de Moraes "basura calva", sin mencionarlos directamente por nombre.

Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, tras las declaraciones de Milei.

Según el mandatario argentino, los señalamientos en su contra responden a que "si la economía progresa y la gente está mejor tienen un problema enorme".

Milei también se refirió a la negativa de la justicia brasileña a su solicitud para visitar en prisión al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado en 2022. El mandatario argentino expresó que no se le permitió visitar a quien describió como su amigo, a quien considera preso de forma injusta.

La respuesta de Brasil

El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado a consultas por el gobierno de su país "debido a las ofensas proferidas" por Milei, informó a la agencia AFP un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Esta medida diplomática es utilizada por un Estado cuando considera afectada la relación bilateral con otro país.

Milei señaló además una supuesta colaboración del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para apoyar a la oposición durante la más reciente campaña electoral en Argentina, sin ofrecer datos adicionales que sustentaran esta afirmación.

CT