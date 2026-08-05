Feria del Durazno y el Chile en Nogada 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla; Cartelera Oficial

El Pueblo Mágico de Tetela de Ocampo celebrará la edición 38 de la Feria Regional del Durazno y el Chile en Nogada, una festividad que combinará gastronomía, cultura, música y actividades familiares.
El evento busca fortalecer la promoción del durazno criollo y del Chile en Nogada, mismo que es elaborado con ingredientes cultivados en la Sierra Norte de Puebla.
Los organizadores resaltaron que el municipio conserva una importante producción agrícola, lo que permite ofrecer estos platillos tradicionales con insumos locales durante esta semana de festejos.
Feria Regional del Durazno y el Chile en Nogada 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla: Fechas y actividades
La Feria Regional del Durazno y el Chile en Nogada 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla, se realizará del martes 11 al domingo 16 de agosto en los lugares más tradicionales de este municipio.
Las autoridades municipales destacaron que el Pueblo Mágico recibirá a visitantes con seguridad, hospitalidad y una amplia oferta para disfrutar durante los seis días que duran los festejos.
La cartelera incluirá presentaciones musicales, festival del mariachi, cabalgata, jaripeo, exhibiciones culturales, torneos deportivos, artesanías y actividades religiosas por la fiesta patronal.
También se impulsará la preservación de las raíces indígenas y las tradiciones comunitarias, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y generar derrama económica para las familias de la región.
Cartelera oficial de la Feria Regional del Durazno y el Chile en Nogada 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla
En N+ Puebla te presentamos la cartelera completa de la Feria Regional del Durazno y el Chile en Nogada 2026 que se llevará a cabo en el municipio de Tetela de Ocampo:
11 agosto - Primer Festival Nacional del Mariachi
11 agosto - Antecedente Norteño
12 agosto - Los Tepoz
12 agosto - Black Power
13 agosto - Los Compas de Los Alameños
13 agosto - Los Junior’s
14 agosto - Los Destructores
14 agosto - Los Invasores de Nuevo León
15 agosto - Gran Cabalgata de Feria
15 agosto - Show K-Pop Demon Hunters
15 agosto - Marco Vinicio
15 agosto - Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey