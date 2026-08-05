Cultura

Feria del Durazno y el Chile en Nogada 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla; Cartelera Oficial

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre la celebración más grande de este Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Norte poblana.

Feria Regional Durazno Chile en Nogada 2026 Tetela de Ocampo Puebla Cartelera Artistas InvitadosTodo lo que Debes Saber de la Feria del Durazno y el Chile en Nogada 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla. Foto: Facebook H. Ayuntamiento De Tetela De Ocampo 2024-2027

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Vive la tradición en la Feria del Durazno y el Chile en Nogada 2026 en Tetela de Ocampo. Música, cultura y sabores únicos te esperan del 11 al 16 de agosto.

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