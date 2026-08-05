Feria del Durazno y el Chile en Nogada 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla; Cartelera Oficial

El Pueblo Mágico de Tetela de Ocampo celebrará la edición 38 de la Feria Regional del Durazno y el Chile en Nogada, una festividad que combinará gastronomía, cultura, música y actividades familiares.

El evento busca fortalecer la promoción del durazno criollo y del Chile en Nogada, mismo que es elaborado con ingredientes cultivados en la Sierra Norte de Puebla.

Los organizadores resaltaron que el municipio conserva una importante producción agrícola, lo que permite ofrecer estos platillos tradicionales con insumos locales durante esta semana de festejos.

Feria Regional del Durazno y el Chile en Nogada 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla: Fechas y actividades

La Feria Regional del Durazno y el Chile en Nogada 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla, se realizará del martes 11 al domingo 16 de agosto en los lugares más tradicionales de este municipio.

Las autoridades municipales destacaron que el Pueblo Mágico recibirá a visitantes con seguridad, hospitalidad y una amplia oferta para disfrutar durante los seis días que duran los festejos.

La cartelera incluirá presentaciones musicales, festival del mariachi, cabalgata, jaripeo, exhibiciones culturales, torneos deportivos, artesanías y actividades religiosas por la fiesta patronal.

También se impulsará la preservación de las raíces indígenas y las tradiciones comunitarias, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y generar derrama económica para las familias de la región.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Preparan el Original Helado de Chile en Nogada en Atlixco, Puebla

Cartelera oficial de la Feria Regional del Durazno y el Chile en Nogada 2026 en Tetela de Ocampo, Puebla

En N+ Puebla te presentamos la cartelera completa de la Feria Regional del Durazno y el Chile en Nogada 2026 que se llevará a cabo en el municipio de Tetela de Ocampo:

11 agosto - Primer Festival Nacional del Mariachi

11 agosto - Antecedente Norteño

12 agosto - Los Tepoz

12 agosto - Black Power

13 agosto - Los Compas de Los Alameños

13 agosto - Los Junior’s

14 agosto - Los Destructores

14 agosto - Los Invasores de Nuevo León

15 agosto - Gran Cabalgata de Feria

15 agosto - Show K-Pop Demon Hunters

15 agosto - Marco Vinicio

15 agosto - Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey

16 agosto - Jaripeo Ranchero

16 agosto - Armonía Juvenil



Para conocer más sobre la Feria Regional del Durazno y el Chile en Nogada 2026, puedes consultar la página de Facebook H. Ayuntamiento De Tetela De Ocampo 2024-2027.

Con información de Saraí Mancilla

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