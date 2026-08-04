De Oaxaca para Puebla: Vive la Guelaguetza 2026 en San Andrés Cholula ¿Cuándo y Dónde Será?

— Ayuntamiento de San Andrés Cholula (@SnAndresOficial) July 28, 2026
Cabe destacar que aunque la entrada al evento es gratis, por cada 100 pesos de compra en los stands, recibirás un boleto para participar en la rifa de dos canastas oaxaqueñas con un valor de mil 500 cada una. Esta promoción es válida los sábados y domingos durante la presentación de la Guelaguetza.
¿Qué es la Guelaguetza originaria de Oaxaca?
La Guelaguetza es una festividad cultural, étnica y folclórica que se realiza en la ciudad de Oaxaca, cuyo nombre proviene del vocablo zapoteco guendalezaa, que significa "ofrenda, presente o cumplimiento".
Durante este festival participan ocho regiones de Oaxaca, las cuales bajan desde sus comunidades para ofrendar su música, danzas, tradiciones y vestimentas típicas.
Los Valles Centrales (anfitriones de la fiesta con la icónica Danza de la Pluma).
La Costa (famosa por sus alegres chilenas y sones).
El Istmo de Tehuantepec (con la elegancia de los trajes de las tehuanas).
La Cuenca del Papaloapan (con el célebre e imperdible baile de Flor de Piña).
La Mixteca (que interpreta el conmovedor Jarabe Mixteco).
La Sierra de Juárez.
La Sierra Sur.
La Sierra de Flores Magón
Al finalizar estas danzas, los bailares suelen lanzar al público los productos típicos de su tierra dandole a la Guelaguetza el significado de dar y compartir.