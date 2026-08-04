Cultura

De Oaxaca para Puebla: Vive la Guelaguetza 2026 en San Andrés Cholula ¿Cuándo y Dónde Será?

En este evento cultural de las regiones oaxaqueñas habrá danzas, gastronomía, artesanías y mucho más; La entrada a la Guelaguetza será gratuita.

Desde Oaxaca llega la Guelaguetza 2026 en San Andrés Cholula, Puebla.Guelaguetza 2026 en San Andrés Cholula, Puebla. Foto: Pexels | Ilustrativa

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Vive la magia de la Guelaguetza en Puebla este agosto. Del 14 al 23, San Andrés Cholula se llena de color y tradición oaxaqueña. Entrada gratis y rifas por compras en stands.

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