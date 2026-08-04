De Oaxaca para Puebla: Vive la Guelaguetza 2026 en San Andrés Cholula ¿Cuándo y Dónde Será?

La tradicional fiesta de Oaxaca llamada "Guelaguetza" llega a Puebla este 2026, el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula será testigo del color, la música, danzas, gastronomía y artesanías.

La celebración que se realiza cada año en el Cerro de Fortín del estado de Oaxaca, llegará al pie de la zona arqueológica de Cholula este mes de agosto con una entrada totalmente gratuita.

Durante este evento habrá varios artesanos invitados, además, disfrutarás de las tradicionales danzas de las regiones oaxaqueñas y de su inigualable sabor en su gastronomía.ç

¿Cuándo y dónde será la Guelaguetza 2026 de Cholula en Puebla?

La Guelaguetza 2026 en San Andrés Cholula se llevará acabo del 14 de agosto hasta el 23 de agosto en el Parque Intermunicipal ubicado en la calle 10 Poniente 204, San Juan Aquiahuac.

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✨ Conoce sus artesanías, saborea la gastronomía y disfruta la fiesta más emblemática del Cerro del Fortín.



📍 Parque Intermunicipal.

🗓️ Del 14 al 23 de agosto.

🎟️ Entrada libre. pic.twitter.com/VJ6wsWMKmY — Ayuntamiento de San Andrés Cholula (@SnAndresOficial) July 28, 2026

Cabe destacar que aunque la entrada al evento es gratis, por cada 100 pesos de compra en los stands, recibirás un boleto para participar en la rifa de dos canastas oaxaqueñas con un valor de mil 500 cada una. Esta promoción es válida los sábados y domingos durante la presentación de la Guelaguetza.

¿Qué es la Guelaguetza originaria de Oaxaca?

La Guelaguetza es una festividad cultural, étnica y folclórica que se realiza en la ciudad de Oaxaca, cuyo nombre proviene del vocablo zapoteco guendalezaa, que significa "ofrenda, presente o cumplimiento".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Guelaguetza 2026: Así se Vive la Octava del Lunes del Cerro con el Tradicional Baile de la Piña

Durante este festival participan ocho regiones de Oaxaca, las cuales bajan desde sus comunidades para ofrendar su música, danzas, tradiciones y vestimentas típicas.

Los Valles Centrales (anfitriones de la fiesta con la icónica Danza de la Pluma).

La Costa (famosa por sus alegres chilenas y sones).

El Istmo de Tehuantepec (con la elegancia de los trajes de las tehuanas).

La Cuenca del Papaloapan (con el célebre e imperdible baile de Flor de Piña).

La Mixteca (que interpreta el conmovedor Jarabe Mixteco).

La Sierra de Juárez.

La Sierra Sur.

La Sierra de Flores Magón

Al finalizar estas danzas, los bailares suelen lanzar al público los productos típicos de su tierra dandole a la Guelaguetza el significado de dar y compartir.

Con información de N+

MCS