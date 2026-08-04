Internacional

Video de Erupción del Volcán de Fuego Hoy: Momento Exacto de las Explosiones

El Volcán de Fuego ha intensificado su actividad; generó explosiones y columnas de ceniza de varios metros

Volcán de fuegoMantienen un operativo con cierres preventivos en la zona del volcán del fuego. Foto: X, @ProvialOficial

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