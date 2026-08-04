Video de Erupción del Volcán de Fuego Hoy: Momento Exacto de las Explosiones

La intensa actividad del Volcán de Fuego, en Guatemala, quedó registrada en videos compartidos, donde se observa el momento exacto en el que genera fuertes explosiones acompañadas de columnas de ceniza.

En las imágenes y videos difundidos por medio de redes sociales se puede ver el incremento de la actividad eruptiva, con estruendos provocados por el volcán.

El Volcán de Fuego no da tregua.



La mayor erupción en años sigue lanzando gran cantidad de ceniza y flujos piroclásticos hacia varias barrancas del volcán.



Varias comunidades han sido evacuadas durante la madrugada. pic.twitter.com/iAwe3DRTPx — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

Volcán de Fuego mantiene intensa actividad

Las autoridades guatemaltecas informaron que la actividad del Volcán de Fuego se ha intensificado en las últimas horas, con explosiones que generan columnas de gas y ceniza.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el actual episodio eruptivo comenzó el pasado 2 de agosto y continúa bajo monitoreo permanente.

La dispersión de ceniza ha alcanzado aproximadamente 130 kilómetros hacia el oeste del territorio guatemalteco, mientras especialistas prevén que la intensidad de la actividad pueda disminuir entre las próximas 24 y 72 horas.

Ante el incremento de la actividad volcánica, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) evacuó de forma preventiva a habitantes de las comunidades El Porvenir y Las Lajitas, ubicadas en las faldas del volcán.

Elementos de cuerpos de emergencia trasladaron a decenas de personas hacia albergues temporales, aunque algunos pobladores decidieron permanecer en sus viviendas por temor a perder sus pertenencias.

FBPT