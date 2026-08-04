Accidentes

Patrulla Choca a Camioneta con Grupo de Peregrinos en la México-Querétaro; Esto Sabemos

Una patrulla de la Policía Municipal de San Juan del Río chocó contra una camioneta que resguardaba a un grupo de peregrinos ciclistas sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de Loma Linda.

Patrulla Choca Contra Camioneta que Resguardaba a Peregrinos en la México-QuerétaroPatrulla Choca Contra Camioneta que Resguardaba a Peregrinos en la México-Querétaro. Foto: N+

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Una patrulla embiste a peregrinos ciclistas en la autopista México-Querétaro. No hay lesionados, pero el tránsito está afectado.

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