Patrulla Choca a Camioneta con Grupo de Peregrinos en la México-Querétaro; Esto Sabemos

Una patrulla de la Policía Municipal de San Juan del Río chocó contra una camioneta que resguardaba a un grupo de peregrinos ciclistas que circulaba sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la comunidad de Loma Linda.

¿Cómo ocurrió el percance y hubo personas lesionadas?

De acuerdo con versiones de testigos, la unidad policial intentó incorporarse a la carretera cuando impactó a la camioneta de apoyo que acompañaba al contingente proveniente de Chalco, Estado de México, que se dirigía hacia Querétaro. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas o lesionadas.

Tras el accidente se registró una importante movilización de cuerpos de emergencia en la zona. Elementos de Protección Civil y personal de auxilio acudieron al lugar para realizar la valoración correspondiente y atender cualquier posible riesgo derivado del impacto.

Debido al percance, la circulación permanece cerrada en ambos sentidos de la autopista, lo que ha provocado afectaciones al tránsito vehicular en ese tramo de la carretera federal 57.

En el sitio también se encuentran elementos de la Guardia Nacional, quienes mantienen resguardada la zona y coordinan las labores para restablecer la circulación una vez concluidas las diligencias correspondientes.

Las autoridades no han dado a conocer de manera oficial las causas del choque ni si se iniciará algún procedimiento administrativo o de investigación relacionado con la participación de la unidad policial en el accidente.