Accidentes

Vuelca Tráiler con Rollos de Acero en Miguel Alemán, Apodaca, NL; Conductor Resulta Lesionado

Un tractocamión que transportaba rollos de acero volcó sobre la avenida Miguel Alemán, en Apodaca, dejando al conductor lesionado, provocando un intenso congestionamiento vial en la zona.

Aparatosa volcadura de tractocamión provoca caos vial en Miguel AlemánConductor resulta herido tras volcadura de tractocamión en Apodaca.Foto: PCNL

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Tráiler vuelca en Miguel Alemán, Apodaca, causando caos vial. Conductor lesionado pero fuera de peligro

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