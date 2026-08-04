Vuelca Tráiler con Rollos de Acero en Miguel Alemán, Apodaca, NL; Conductor Resulta Lesionado

Un tractocamión que transportaba dos rollos de acero volcó la mañana de este martes 4 de agosto sobre el cruce de las avenidas Industrias y Miguel Alemán, en la colonia Parque Industrial Kronos, en el municipio de Apodaca, dejando como saldo a un hombre lesionado y una importante afectación a la circulación vehicular en dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja Conductor Herido Volcadura de Tráiler con Rollos de Acero en Av. Miguel Alemán en Apodaca

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el accidente fue reportado a las 05:40 horas y las labores de atención concluyeron alrededor de las 06:24 horas, luego de que las corporaciones de auxilio eliminaran los riesgos generados por la volcadura.

La unidad involucrada es un tractocamión de color blanco, propiedad de la empresa Tracmorta S.A. de C.V., que transportaba dos rollos de acero. El conductor, identificado como Daniel Hernández, de 46 años, fue atendido en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica.

En un principio trascendió que el operador había quedado prensado entre los fierros retorcidos de la cabina; sin embargo, Protección Civil de Nuevo León confirmó que esta versión fue descartada. El hombre logró ser rescatado y presentaba lesiones que, de acuerdo con los primeros reportes, no ponen en riesgo su vida.

Intenso congestionamiento vial

El accidente provocó un severo trafico sobre la avenida Miguel Alemán, una de las principales vías de acceso hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Durante varios minutos, la circulación permaneció prácticamente detenida mientras los cuerpos de emergencia realizaban las maniobras para atender al conductor y asegurar la zona. Además, numerosos automovilistas redujeron la velocidad para observar el percance, lo que incrementó aún más las largas filas de vehículos.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, Cruz Roja Mexicana, Bomberos de Nuevo León y personal de Mi Ambulancia, quienes coordinaron las labores de atención y mitigación de riesgos.

Una vez concluidas las maniobras, el control del incidente quedó a cargo de elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaron las investigaciones correspondientes y coordinaron el retiro de la pesada unidad para restablecer por completo la circulación en la zona.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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