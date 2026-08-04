Persona Fallece Tras ser Atropellado Presuntamente por un Autobús en Córdoba; Conductor Huyó

Una persona perdió la vida la mañana de este martes 4 de agosto, presuntamente tras ser atropellada por un vehículo en el cruce de las avenidas 2 y calle 6, en pleno centro de la ciudad de Córdoba en la zona de las Altas Montañas del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad involucrada que podría ser un carro de pasaje, se dio a la fuga con el aparente propósito de evadir su responsabilidad, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones para dar con su paradero.

Elementos de seguridad acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía y Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento, la identidad de la persona no ha sido confirmada de manera oficial. La zona del deceso permanece acordonada por las autoridades que acudieron al punto para tomar conocimiento de los hechos y se exhorta a automovilistas y peatones a tomar vías alternas derivado de este suceso que mantiene la afectación vial en este sector de la ciudad de Córdoba.

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