Accidentes

Persona Fallece Tras ser Atropellado Presuntamente por un Autobús en Córdoba; Conductor Huyó

Una persona falleció en calles del centro de Córdoba, presuntamente fue atropellado por autobús de transporte el cual huyó del lugar de los hechos.

Autobús de transporte atropella y mata a una persona en el centro de Córdoba, VeracruzAutobús de transporte atropella y mata a una persona en el centro de Córdoba, Veracruz. Foto: Archivo N+

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Una persona murió tras ser atropellada en el centro de Córdoba, se informó que el conductor del autobús huyó. Autoridades investigan.

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