Accidentes

Choque de Camión de Pasajeros Deja Un Muerto y 37 Lesionados en Carretera Ciudad Obregón-Guaymas

Un choque entre un camión de pasajeros contra la caja de un tractocamión dejó como saldo al conductor muerto y 37 pasajeros lesionados en la carretera Ciudad Obregón-Guaymas en Sonora.

Choque de Camión de Pasajeros Deja Un Muerto y 37 Lesionados en Carretera Ciudad Obregón-GuaymasChoque de Camión de Pasajeros Deja Un Muerto y 37 Lesionados en Carretera Ciudad Obregón-Guaymas. Foto: FM105

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Tragedia en la carretera Ciudad Obregón-Guaymas: un choque de autobús deja un muerto y 37 heridos, 5 graves. Conoce los detalles de este impactante accidente.

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