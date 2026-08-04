Choque de Camión de Pasajeros Deja Un Muerto y 37 Lesionados en Carretera Ciudad Obregón-Guaymas

Una persona fallecida y 37 pasajeros lesionados, cinco de ellos de gravedad, fue el saldo de un trágico accidente ocurrido la noche del lunes sobre la carretera federal México 15, en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas, luego de que un autobús de pasajeros chocara contra la caja de un tractocamión.

El percance se registró alrededor de las 23:30 horas, a la altura del kilómetro 96. El autobús de la línea Norte de Sinaloa, con número económico 439, cubría la ruta de Mazatlán, Sinaloa, hacia Tijuana, Baja California, cuando impactó por alcance la caja refrigerada de un tractocamión Kenworth de color blanco.

El conductor del camión de pasajeros perdió la vida tras quedar prensado en la unidad

A consecuencia del fuerte impacto, el conductor del autobús perdió la vida y quedó prensado entre los restos de la unidad, por lo que fue necesario que elementos de Bomberos de Guaymas y Empalme utilizaran equipo hidráulico para recuperar el cuerpo.

Paramédicos de distintas corporaciones atendieron a los pasajeros y trasladaron a 37 personas a hospitales de la región, entre ellas un menor de 14 años y otros cuatro lesionados de gravedad.

Otro unidad de transporte acudió para continuar con el traslado de los pasajeros

La circulación en la carretera permaneció cerrada durante varias horas mientras la Guardia Nacional, corporaciones policiacas y personal pericial realizaban las diligencias correspondientes.

Asimismo, otra unidad de transporte fue enviada para continuar el traslado de los pasajeros que sufrieron lesiones leves o presentaban crisis nerviosa, en tanto el Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo del operador fallecido.