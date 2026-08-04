Incendio Consume 20 Mil Llantas en Centro de Acopio de Ciudad Juárez

Cerca de 20 mil llantas fueron consumidas por el fuego durante un incendio registrado en el centro de acopio ubicado a un costado del relleno sanitario de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el reporte fue recibido aproximadamente a las 2:00 de la madrugada de este martes en el Centro de Respuesta Inmediata.

El reporte fue generado luego de que trabajadores que realizaban la colocación de una plancha de concreto en el área donde operará la empresa Trituradora de Llantas detectaran el incendio.

Retiran Llantas Para Evitar la Propagación del Incendio

Hasta el lugar arribó una unidad del Departamento de Bomberos, cuyos elementos iniciaron con las labores para controlar las llamas. Antes de ingresar directamente al área afectada, realizaron trabajos para reubicar algunos neumáticos que se encontraban cerca del siniestro, con el objetivo de evitar que fueran alcanzados y prevenir la propagación del fuego.

Segundo Incendio Registrado

Cabe destacar que este es el segundo incendio registrado en este punto en menos de un mes, pese a que después del siniestro anterior se reforzaron las medidas de seguridad en el lugar. En el incendio pasado, aproximadamente 300 mil llantas fueron consumidas por el fuego.

El incendio continúa activo; sin embargo, las autoridades señalaron que se encuentra controlado y estimaron que durante este martes, con los trabajos realizados por los cuerpos de emergencia, podría lograrse hasta un 95 por ciento de avance en la sofocación.