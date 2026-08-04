Seguridad

Incendio Consume 20 Mil Llantas en Centro de Acopio de Ciudad Juárez

Por segunda ocasión, un incendio se registró en el centro de acopio ubicado junto al relleno sanitario de Ciudad Juárez, donde alrededor de 20 mil llantas fueron consumidas por el fuego.

Autoridades mantienen labores para sofocar el fuegoAutoridades mantienen labores para sofocar el fuego. Foto: N+

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Incendio en Ciudad Juárez: 20 mil llantas consumidas por el fuego en el centro de acopio. Autoridades trabajan para controlar el siniestro. ¿Qué medidas se tomarán ahora?

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