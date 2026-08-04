Hallan Cuerpo en la GAM: Cámaras Revelan Qué Pasó con un Hombre en Insurgentes Norte

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) encontraron el cuerpo de un hombre cerca de la estación del Metro 18 de Marzo; aquí te informamos qué pasó en Insurgentes Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

De acuerdo con los primeros reportes, una persona fue hallada sin vida en lo alto de un árbol, ubicado en el camellón de la Avenida Insurgentes Norte, a la altura de la calle Montiel, en la colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de CDMX y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes realizaron las acciones de rescate, pero la persona ya no contaba con signos vitales.

¿Qué pasó en Insurgentes Norte hoy?

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que policías de CDMX tomaron conocimiento de un hombre que estaba suspendido de un árbol, en el cruce de las avenidas Insurgentes Norte y Montiel.

La SSC apuntó que bomberos y personal de Protección Civil valoraron a la persona y la diagnosticaron sin signos vitales.

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De acuerdo con las primeras investigaciones de la SSC y el análisis de las cámaras de videovigilancia, el hombre habría subido por su propia cuenta al árbol, y se arrojó, por lo que el cuerpo quedó suspendido.

Policías de CDMX acordaron el área del incidente, para permitir la llegada de los elementos de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Mapa de Insurgentes Norte y Montiel, en la GAM

RMT