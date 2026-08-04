Seguridad

Hallan Cuerpo en la GAM: Cámaras Revelan Qué Pasó con un Hombre en Insurgentes Norte

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX informa qué pasó en Insurgentes Norte y Montiel, cerca del Metro 18 de Marzo

Encuentran cuerpo en un árbol de la GAMAutoridades de CDMX encuentran el cuerpo de un hombre en un árbol, en la GAM. Foto: N+

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Autoridades de CDMX hallan un cuerpo cerca del Metro 18 de Marzo. Conoce los detalles de este caso registrado en la GAM.

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