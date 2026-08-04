Supertifón Dolphin: Incertidumbre por Trayectoria y Zona Donde Podría Impactar en Tierra

El supertifón Dolphin está generando incertidumbre por lo incierto de su trayectoria y la amenaza que representa para las zonas donde podría impactar en tierra; aquí te informamos lo que se sabe sobre el potente ciclón, que mantiene bajo alerta a varias regiones.

Datos del supertifón Dolphin

Dolphin es el tifón número 13 de la temporada 2026.

Dolphin llega después del paso del tifón Noul, que la semana pasada tocó tierra en la provincia meridional de Cantón, en China, y obligó a evacuar preventivamente a más de 750,000 personas, además de causar inundaciones y daños en varias regiones del país.

La actual temporada de tifones coincide además con un verano marcado por lluvias torrenciales y otros fenómenos meteorológicos extremos que han provocado decenas de muertos en distintas zonas de China.

China y Taiwán enfrentan el pico de la temporada de tifones 2026. Autoridades prevén que entre agosto y septiembre se formen entre seis y siete ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico y el mar de China Meridional, de los cuales entre dos y tres podrían afectar al país.

¿Dónde se ubica el supertifón Dolphin?

El Centro Meteorológico Nacional (CMN) de China informó hoy que el ciclón Dolphin, clasificado ya como supertifón, se localizó hoy, 4 de agosto de 2026 a unos 2,120 kilómetros al sureste de la ciudad de Wenzhou, con vientos máximos sostenidos de 187 kilómetros por hora (km/hr) y una presión mínima de 935 hectopascales.

Según el organismo, el ciclón avanzará inicialmente hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 20 y 25 kilómetros por hora y comenzará a afectar a las aguas orientales de China a partir del 6 de agosto de 2026, antes de entrar en el mar de China Oriental, el 8 de agosto.

Supertifón Dolphin, con dos posibles trayectorias

Las autoridades meteorológicas chinas confirmaron hoy dos posibles trayectorias para el supertifón Dolphin, por las que el sistema podría tocar tierra en la costa oriental de China, entre el 9 y el 11 de agosto, luego de su llegada al mar de China Oriental.

Los meteorólogos manejan dos posibles escenarios:

El primero contempla que el tifón continúe hacia el oeste y toque tierra entre el río Yangtsé y la costa septentrional de la provincia de Fujian, entre los días 9 y 10 de agosto de 2026, todavía con intensidad de tifón o tifón fuerte, antes de internarse hacia el oeste, en territorio chino. El segundo escenario prevé que Dolphin gire hacia el norte sobre el mar de China Oriental y alcance la costa entre el río Yangtsé y la península de Shandong entre los días 10 y 11 de agosto, pero ya debilitado.

Las autoridades meteorológicas de China indicaron que la incertidumbre sobre la trayectoria de Dolphin sigue siendo elevada y señalaron que será a partir del 6 de agosto de 2026, cuando pueda precisarse con mayor fiabilidad el recorrido final del ciclón.

Alerta en China por supertifón Dolphin

Ante el pronóstico por el impacto de Dolphin, varias provincias y ciudades del este de China reforzaron las medidas de seguridad, con inspecciones de infraestructuras, acopio de material de emergencia, revisión de refugios temporales y planes de evacuación en zonas costeras y de montaña.

Taiwán, al pendiente de la trayectoria de Dolphin

También en Taiwán, autoridades meteorológicas se mantienen al pendiente de la incierta trayectoria de Dolphin y la Agencia Meteorológica Central (CWA) advirtió que podría emitir una alerta marítima por el tifón el próximo viernes, 7 de agosto de 2026, lo que podría trastocar parcialmente el desarrollo de las maniobras militares anuales del Ejército taiwanés, conocidas como Han Kuang, que iniciaran este miércoles.

Lin Ping-yu, meteorólogo de la CWA, aseguró que la trayectoria de Dolphin sigue siendo incierta y que, si sigue desplazándose hacia el oeste, esto tendría mayores repercusiones para Taiwán.

Con información de N+ y EFE.

RMT