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Supertifón Dolphin: Incertidumbre por Trayectoria y Zona Donde Podría Impactar en Tierra

Aquí te damos los detalles de la incierta trayectoria del supertifón Dolphin, el número 13 de la temporada 2026

Efectos del tifón Bavi, en JapónEfectos del tifón Bavi, en Japón. Foto: Reuters | Archivo

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Dolphin, el supertifón que mantiene en alerta a China y Taiwán. Dos posibles trayectorias y un impacto inminente. Descubre cómo se preparan las regiones.

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