¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 4 Agosto de 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de martes 4 de agosto, las temperaturas se ubican entre 25˚C y 26˚C en condiciones de cielo nublado y con aceptable calidad del aire en 9 y 6, marcando buena a las 7 de la mañana en el Área Metropolitana de Monterrey. Se espera que las condiciones de nubosidad permanezcan a lo largo de la jornada con probabilidad de algún chubasco aislado por la tarde, la probabilidad es de 35%.

Ayer se presentó un poco de lluvia ligera en el centro de Monterrey y algunos sectores de la zona metropolitana. Hoy las condiciones pudieran volver a presentarse, a causa de un canal de baja presión.

A partir de mañana miércoles 5 de agosto, regresarán las condiciones de estabilidad, con cielo medio nublado con temperaturas máximas de 34˚C a 35˚C. El domingo hay un 30% de probabilidad de lluvia que se mantiene bajo monitoreo.

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¿Se mantienen las condiciones de lluvia en el resto del país?

En el resto del territorio nacional se mantienen las lluvias concentradas en la costa del Pacífico, occidente, centro y sureste por la presencia de canales de baja presión, centros de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera y la entrada de la onda tropical número 24 de la temporada por el sureste. Todos esos elementos mantienen las condiciones de lluvia. Hoy el noreste pudiera presentar alguna precipitación.

En el Atlántico, Caribe y Golfo de México la actividad sigue nulificada por corrientes de viento cortante que no han permitido el desarrollo ciclónico. En el Pacífico se ha alejado la actividad por unos días. En los próximos 7 días no hay algún sitio de inestabilidad que tenga potencial de formación.

Con información de Mauro Morales | N+

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