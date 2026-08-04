Seguridad

Protección Civil Inspecciona las Cinco Escuelas Militarizadas de Tamaulipas

Las autoridades informaron que se ya se llevan a cabo las inspecciones correspondientes en las cinco escuelas militarizadas en Tamaulipas para que cumplan con los requerimientos establecidos.

Protección Civil Inspecciona las Cinco Escuelas Militarizadas de TamaulipasProtección Civil Inspecciona las Cinco Escuelas Militarizadas de Tamaulipas. Foto: N+

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Inspecciones en escuelas militarizadas de Tamaulipas: Protección Civil verifica programas de emergencia y seguridad. ¿Qué encontraron?

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