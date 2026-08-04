Protección Civil Inspecciona las Cinco Escuelas Militarizadas de Tamaulipas

El coordinador estatal de protección civil, Luis Gerardo González, indicó que, en coordinación con protección civil municipal, se llevan a cabo inspecciones a las 5 escuelas militarizadas que hay en Tamaulipas.

Dijo que una se encuentra en el municipio de Reynosa, mientras que el resto en la zona sur del estado. El funcionario mencionó los aspectos que se revisan en dichas escuelas.



“Se les pide su programa interno de protección civil, que este programa es una radiografía del inmueble, sus salidas de emergencia, sus rutas de evacuación, el personal que esté entrenado en lo que es la brigada interna de protección civil, que vienen siendo primeros auxilios, búsqueda y rescate, contra incendios, evacuación, el dictamen estructural, el dictamen eléctrico, en caso de que tengan uso de gas”, Luis Gerardo González, Coordinador de Protección Civil en Tamaulipas



El funcionario estatal señaló que, en caso de que las escuelas no cuenten con su programa interno de protección civil, se les establece un tiempo para que cumplan con dicho requisito.

Madre de Dafne Zapata Quintos Cambia de Defensa Jurídica

Tras varias audiencias, Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata, informó la decisión de realizar un cambio de representación jurídica que lleve el caso relacionado con la muerte de su hija, con el objetivo de fortalecer la estrategia legal y avanzar el esclarecimiento de los hechos.

La madre de la menor explicó que la decisión se tomó tras presentarse algunas discrepancias durante el desarrollo del proceso judicial, precisó que ya cuenta con un nuevo abogado , quien proviene de otra entidad del país para asumir la defensa en las próximas etapas del procedimiento.

Asimismo, Alejandra dio a conocer que tanto ella como Gabriel Zapata, padre de Dafne, fungirán como parte del proceso junto al nuevo representante legal con la finalidad del avance de las investigaciones.