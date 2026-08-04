Un elemento activo de la Policía Municipal de Piedras Negras fue detenido después de golpear brutalmente a su esposa en un restaurante de comida rápida de la colonia San Luis.

Los hechos ocurrieron cerca de las 3:00 horas del 2 de agosto del 2026, cuando Jorge Eduardo "N", de 36 años, arribó al restaurante junto a su esposa, Ana María "N", de 26 años.

Testigos y empleados manifestaron a las autoridades que, repentinamente, la pareja comenzó a discutir, hasta que el policía, quien se encontraba en su día de descanso, empezó a golpear a su esposa en varias ocasiones, por lo que los trabajadores del restaurante dieron aviso a las autoridades.

Detienen a elemento activo de la DSPM de Piedras Negras

El elemento activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) quedó detenido y fue consignado ante el Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. En cuanto a la víctima, trascendió que acudió al Centro de Empoderamiento de la Mujer para interponer su denuncia formal en contra de su pareja sentimental, por lo que el proceso legal continúa.