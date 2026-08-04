Seguridad

Detienen a Policía por Golpear a su Esposa en Restaurante de Comida Rápida en Piedras Negras

El policía de Piedras Negras fue detenido después de golpear a su esposa en un restaurante de comida rápida

El policía de Piedras Negras fue detenido después de golpear a su esposa en un restaurante de comida rápidaEl policía de Piedras Negras fue detenido por golpear a su esposa en un restaurante de comida rápida. Foto: N+

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