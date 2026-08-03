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Hombre le Dispara a sus Vecinos Durante Discusión en la Colonia La Perla de Torreón

El hombre en presunto estado de ebriedad, disparó contra sus vecinos durante una discusión en la colonia La Perla de Torreón

El hombre en presunto estado de ebriedad, disparó contra sus vecinos durante una discusión en la colonia La Perla de TorreónHombre en presunto estado de ebriedad le dispara a sus vecinos en Torreón. Foto: N+

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Hombre en presunto estado de ebriedad le dispara a sus vecinos en Torreón

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