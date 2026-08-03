Después de una discusión con sus vecinos y en presunto estado de ebriedad, un hombre sacó un arma y realizó disparos durante una riña registrada la madrugada del 2 de agosto del 2026 en la colonia La Perla de Torreón, lo que provocó una intensa movilización por parte de las corporaciones de seguridad.

Los violentos hechos ocurrieron cerca de las 3:00 horas sobre el circuito Perla del Río, según el reporte ingresado al Sistema de Emergencias (911), donde se alertaba sobre detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos policiacos fueron enviados de inmediato para verificar la situación.

Identifican a presunto responsable en Torreón

De acuerdo con testigos, el presunto agresor, apodado "Lalo", protagonizó una pelea con sus vecinos y, en medio de la trifulca, sacó el arma y disparó contra uno de ellos, generando momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

La víctima reaccionó a tiempo y logró desviar la pistola con la mano, por lo que resultó ilesa de los proyectiles y se evitó una lesión de gravedad, aunque el hecho causó temor entre los habitantes del sector.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido e implementar un operativo para localizar al presunto responsable, quien se atrincheró en su domicilio. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para integrar el reporte de los hechos.