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¿Bots contra Mariana Ochoa? Su Hermano Denuncia Ataques tras ser Eliminada de LCDLF

Octavio Ochoa acusó que una empresa habría operado una "granja de bots" contra su hermana Mariana Ochoa desde que inició su carrera como solista.

hermano-mariana-ochoa-denuncia-bots-casa-de-los-famososFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Octavio Ochoa acusa a una empresa de operar una 'granja de bots' contra Mariana desde su carrera solista. ¿Afectó esto su salida de LCDLF México?

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