¿Bots contra Mariana Ochoa? Su Hermano Denuncia Ataques tras ser Eliminada de LCDLF

Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que el público decidiera no salvarla de la silla giratoria frente a Luis Chaparro.

La cantante, considerada una de las grandes apuestas de la temporada, no logró convencer al público con su personalidad durante su primera semana de competencia y abandonó las instalaciones el domingo 2 de agosto.

Ahora, su hermano Octavio Ochoa reveló que la salida de la cantante no fue casualidad, pues asegura que una empresa ha operado una campaña de ataques en su contra desde redes sociales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Momento Exacto de la Caída de Harry Styles Durante Concierto en CDMX

Octavio Ochoa concedió una entrevista al programa Vaya Vaya, donde primero agradeció al público el apoyo que le brindó a su hermana durante la competencia y compartió sus primeras impresiones tras la eliminación.

"Le hubiera gustado quedarse más tiempo, pero esto apenas empieza y estoy seguro de que esto apenas empieza para ella", dijo.

"Una granja de bots que la han estado atacando"

En la misma charla, Octavio se sinceró sobre los problemas que, según él, Mariana Ochoa ha enfrentado desde que inició su carrera como solista, y habló de los presuntos ataques de una empresa a través de redes sociales.

"Mariana, desde que empezó su carrera como solista, ha tenido, por parte de una empresa, una granja de bots que la han estado atacando. No lo había querido decir, Mariana me pidió que no lo dijera, pero ahorita con el corazón abierto lo digo, hay una empresa fuerte que se ha dedicado a esto, a desprestigiarla y promover el hate", declaró.

Octavio no reveló el nombre de la empresa en cuestión, pero dejó entrever que esos presuntos ataques habrían afectado de alguna manera la participación de su hermana en el reality.

"Mariana entró con mucho hate en las redes (...) Mi hermana tiene muchos haters, natural, como cualquier otra persona lo tenemos, pero en el caso de ella sí empezó metiéndole el pie izquierdo y jugándole chueco", agregó.

Hasta el momento, la cantante y exintegrante de OV7 no se ha pronunciado al respecto.

Se dispara la controversia en redes

La sorpresiva salida de Mariana Ochoa ya había generado controversia en redes sociales pues algunos usuarios opinaron que la cantante tenía más que aportar al reality show.