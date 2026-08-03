México Envía a Más Combatientes por Incendios Forestales en Canadá

México envió más ayuda con combatientes para controlar los incendios forestales en distintas zonas de Canadá.

A través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Gobierno de México envió 103 integrantes especializados en el manejo de incendios forestales, como parte de los acuerdos de cooperación vigentes entre ambas naciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Puebla se Une a Combate contra Incendios Forestales en Canadá; Enviarán a Seis Brigadistas

Recibirán capacitación internacional

El nuevo contingente está conformado por 100 combatientes forestales y tres técnicos especializados, quienes fueron organizados en cinco brigadas Tipo 1, además de dos representantes de agencia y un representante sénior.

El grupo viajará a Columbia Británica, donde se incorporará a las operaciones coordinadas por las autoridades canadienses para combatir los incendios forestales que continúan activos en esa provincia.

Además de participar en las labores de combate al fuego, personal de la Conafor formará parte de un entrenamiento internacional en manejo de incidentes.

Esta capacitación se desarrollará en condiciones reales de operación junto con especialistas de distintas dependencias, lo que permitirá fortalecer la coordinación entre ambos países, conocer estrategias utilizadas en Canadá y mejorar la respuesta ante incendios forestales de gran magnitud.

FBPT