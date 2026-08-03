Internacional

México Envía a Más Combatientes por Incendios Forestales en Canadá

México envía más ayuda a Canadá con combatientes y técnicos para enfrentar la intensa temporada de incendios

Humo cubre parte del área cercana al lago Okanagan tras el avance del incendio forestalHumo cubre parte del área cercana al lago Okanagan tras el avance del incendio forestal en Canadá. Foto: Reuters
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