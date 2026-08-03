Internacional

Estados Unidos Reporta Histórica Caída de Migrantes Mexicanos en Más de 40 Años

Pese a la caída en cifras de connacionales en territorio estadounidense, los mexicanos se mantienen como el grupo de inmigrantes más numeroso en Estados Unidos

Protesta en Houston, Texas, por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicanoProtesta en Houston, Texas, por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano. Foto: Reuters | Archivo.

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Histórica caída de migrantes mexicanos en Estados Unidos en más de 40 años. A pesar de la baja, siguen siendo el grupo más numeroso.

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