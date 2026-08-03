Estados Unidos Reporta Histórica Caída de Migrantes Mexicanos en Más de 40 Años

El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) reportó hoy, 3 de agosto de 2026, que la cifra de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos cayó de forma histórica, la primera reducción desde hace más de 40 años.

De acuerdo con el MPI, de 2010 a 2024, la población extranjera más numerosa del país, la mexicana, cayó un 5%; el instituto advirtió de un mayor descenso en el futuro, ante el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump

La Oficina del Censo de Estados Unidos registró 11.14 millones de habitantes nacidos en México, en 2024, por debajo del máximo histórico de 11.71 millones reportado en 2010, cuando la población inmigrante mexicana se quintuplicó respecto a 1980, según datos del MPI.

La reducción de mexicanos ocurrió a pesar de un aumento del 26% en la población total de inmigrantes de 2010 a 2024, cuando el Censo documentó 51.28 millones de personas nacidas en el extranjero, el 15.4% de la población total de Estados Unidos.

Pee a las nuevas cifras, los mexicanos se mantienen como el grupo de inmigrantes más numeroso, con el 22%, es decir, más de uno de cada cinco.

Según el MPI, el número de migrantes de todas las nacionalidades interceptados por las autoridades de Estados Unidos, al cruzar la frontera sur sin autorización, se redujo a unos 238,000, en 2025, el nivel más bajo en 55 años y "un cambio radical" en las tendencias.

Los mexicanos representan casi la mitad de esos cruces, con el 47%, en 2025.

México, principal país de origen de migrantes en Estados Unidos

En tanto, México permanece como principal país de origen de los inmigrantes indocumentados, cuatro de cada 10, pues a mediados de 2023 había unos 5.5 millones de inmigrantes no autorizados procedentes de México, frente al total de 13.7 millones en todo Estados Unidos.

El informe sobre migración, encabezado por los investigadores Andrés Ayala y Jeanne Batalova, señaló que “las futuras reducciones de la población inmigrante mexicana podrían acelerarse debido al endurecimiento de las medidas de control de la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México y en el interior del país".

Al sumar las personas nacidas en México con las de ascendencia mexicana nacidas en Estados Unidos, que también son ciudadanos mexicanos por ley, la población asciende a 40.5 millones de residentes en territorio estadounidense, más que ninguna otra nacionalidad, salvo Alemania, según el estudio.

Los inmigrantes mexicanos tenían una tasa de participación en la fuerza laboral civil del 68%, en 2024, superior a la del 63% de todos los nacidos en Estados Unidos.

Los principales estados de residencia son California y Texas, con el 35% y 22% de todos los inmigrantes mexicanos del país, respectivamente.

El 35% de los migrantes mexicanos se concentran en las siguientes áreas de Estados Unidos:

Los Ángeles, en California. Chicago, en Illinois. Houston, en Texas. Dallas, Texas. Riverside, en California.

Con información de EFE.

RMT