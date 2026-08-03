Mujer Sentenciada a 8 Años de Prisión por Transportar Fentanilo y Otros Narcóticos en Sonora

Una mujer fue sentenciada a ocho años y cuatro meses de prisión tras ser declarada culpable por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de fentanilo, cocaína, marihuana y heroína, informó la Fiscalía General de la República.



De acuerdo con la investigación, Ángela "N" fue detenida por elementos de la Guardia Nacional en el puesto de rescate humanitario ubicado en Estación Oroz, sobre la carretera federal 15, tramo Vícam–Guaymas, cuando viajaba a bordo de un autobús de pasajeros.

A la mujer le fue asegurado un cargamento de 33 kilos de fentanilo entre otros narcóticos

En la inspección le aseguraron 33 kilos de fentanilo, seis kilos 913 gramos de marihuana, un kilo de heroína y 980 gramos de cocaína.



Tras las diligencias realizadas por el Ministerio Público Federal, un juez dictó sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado, imponiéndole además una multa de nueve mil 429 pesos con ocho centavos.