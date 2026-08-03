Seguridad

Mujer Sentenciada a 8 Años de Prisión por Transportar Fentanilo y Otros Narcóticos en Sonora

Luego de ser sorprendida transportando 33 kilos de fentanilo, seis kilos de marihuana, un kilo de heroína y 980 gramos de cocaína en un camión de pasajeros, una mujer fue sentenciada a prisión.

Mujer Sentenciada a 8 Años de Prisión por Transportar Fentanilo y Otros Narcóticos en SonoraMujer Sentenciada a 8 Años de Prisión por Transportar Fentanilo y Otros Narcóticos en Sonora. Foto: FGR

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Condena en Sonora: 8 años de prisión para mujer que transportaba fentanilo, marihuana y más en autobús. Conoce los detalles del caso.

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