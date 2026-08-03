Niño de 3 Años Fallece Ahogado Dentro de una Alberca en Bahía de Kino, Sonora

Un niño de 3 años falleció la tarde del domingo luego de ser encontrado sumergido en una alberca de un balneario en Bahía de Kino, pese a los esfuerzos realizados para trasladarlo de emergencia y brindarle atención médica.



El lamentable hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas en una propiedad ubicada a la altura del poste 153 del bulevar Mar de Cortés, en donde de acuerdo con los primeros reportes, el menor acudió al lugar junto con su familia para pasar el día.

La familia perdió de vista al niño y fue localizado dentro de una alberca

La abuela del pequeño informó que en un momento dejaron de verlo y, tras iniciar su búsqueda, lo localizaron dentro de una alberca cercana, por lo que de inmediato intentaron auxiliarlo.



El menor fue trasladado primero en un vehículo particular y posteriormente en una ambulancia de la Cruz Roja al Centro de Salud de Bahía de Kino, donde el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.