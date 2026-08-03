Seguridad

Niño de 3 Años Fallece Ahogado Dentro de una Alberca en Bahía de Kino, Sonora

Un niño de 3 años que fue perdido de vista por sus familiares, falleció luego de ser localizado dentro de una alberca de un balneario de Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora.

Niño de 3 Años Fallece Ahogado Dentro de una Alberca en Bahía de Kino, SonoraNiño de 3 Años Fallece Ahogado Dentro de una Alberca en Bahía de Kino, Sonora. Foto: Archivo N+

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Un niño de 3 años muere ahogado en Bahía de Kino tras ser encontrado en una alberca. Pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió. Conoce más sobre este caso.

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