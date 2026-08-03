Localizan Sin Vida a Exregidor de Tlaxcala, Rigoberto López; Investigan Homicidio

La noche de este 2 de agosto fue localizado a un hombre sin vida al interior de un invernadero ubicado en las inmediaciones del campo deportivo de la comunidad de San José La Laguna, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas de Tlaxcala.

De acuerdo a las autoridades, el hijo de la víctima los alertó sobre el hecho a través de una llamada al Servicio de Emergencias 911, en donde refirió que su padre se encontraba tirado e inconsciente en un predio ubicado a un costado de la carretera que conduce a Terrenate.

De inmediato, el cuerpo de emergencias se movilizó a la zona cercana a los campos de futbol de San José La Laguna; Policías Municipales acordonaron la zona, mientras que paramédicos valoraron al hombre afectado.

Confirman muerte de Rigoberto López García en Lázaro Cárdenas, Tlaxcala

Lamentablemente, el servicio de urgencias determinó que ya no contaba con signos vitales; La víctima fue identificada como Rigoberto López García de 55 años de edad, quien era originario de la comunidad de San José de la Laguna y fungió como Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a los paramédicos, el masculino contaba con diversos signos de violencia en todo el cuerpo, principalmente en el rostro, por lo que solicitaron el apoyo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar de los hechos, donde realizaron las diligencias correspondientes.

La zona permaneció acordonada durante varias horas para no entorpecer las investigaciones y que los agentes pudieran realizar su trabajo sin que la escena del crimen se viera alterada.

Investigan homicidio de Rigoberto López, quien fue Cuarto Regidor en Lázaro Cárdenas, Tlaxcala

Por su parte, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer este homicidio y dar con los responsables; Cabe destacar que hasta el momento se desconoce las posibles causas de este ataque.

El cuerpo del hombre fue trasladado al anfiteatro para proceder con la necropsia de ley y verificar si existe alguna huella que pueda dar más información sobre el o los homicidas de este caso.

El Gobierno Municipal de Lázaro Cárdenas lamentó los hechos y expresó sus condolencias por la muerte Rigoberto López García y les deseó fortaleza y consuelo ante esta sensible pérdida para sus familiares.

Cabe destacar que Rigoberto López García se desempeñó como Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, durante la administración municipal 2008–2011.

Con información de N+

MCS