Homicidios

Localizan Sin Vida a Exregidor de Tlaxcala, Rigoberto López; Investigan Homicidio

La Fiscalía de Tlaxcala investiga la muerte de Rigoberto L. ocurrida en San José La Laguna, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas.

Seguridad en el municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala.Policía Municipal de Lázaro Cárdenas. Foto: Gobierno Municipal de Lázaro Cárdenas 2024-2027

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Rigoberto López, exregidor de Tlaxcala, fue hallado muerto con signos de violencia. La investigación está en marcha. ¿Quién está detrás de este crimen? Infórmate aquí.

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