Empresario Permanece Desaparecido tras Hallar Sin Vida a su Hijastro en Puebla

El empresario Antonio Méndez Morales fue reportado como desaparecido luego de hallar a su hijastro Gerardo ’N’ sin vida en Atlixco, Puebla.

El hombre y su hijastro fueron vistos por última vez el día 27 de julio cuando salieron de su domicilio ubicado en el municipio de Atlixco.

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Lamentablemente Gerardo de 27 años de edad fue localizado muerto y con signos de violencia el mismo día de su desaparición a las 14:25 horas aproximadamente, en el paraje Ojo de Agua, perteneciente a la junta auxiliar Agrarista Emiliano Zapata en el municipio de Atzitzihuacan.

Las autoridades correspondientes llevaron a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo, esto sin desconocer aún su identidad.

Fue hasta el 28 de julio que su madre realizó el reconocimiento del cadáver, por lo que se confirmó que se trataba de Gerardo ’N’.

Por otro lado, familiares de Antonio Méndez Morales pidieron a las autoridades agilizar las acciones de búsqueda para dar con su paradero.