Desaparecidos

Empresario Permanece Desaparecido tras Hallar Sin Vida a su Hijastro en Puebla

Antonio Méndez salió de su casa junto a su hijastro y hasta el momento continúa desaparecido, mientras que el joven fue localizado sin vida en Puebla.

Antonio Méndez Morales, empresario desaparecido en PueblaAntonio Méndez Morales, desaparecido en Puebla. Foto: Boletín de Búsqueda

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Impactante caso en Puebla: Antonio Méndez sigue desaparecido tras la trágica muerte de su hijastro. Conoce los detalles de esta conmovedora historia.

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