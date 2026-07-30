Se Cumplen Dos Años de la Desaparición de Pablo Jared

Este jueves se cumplen dos años de la desaparición de PabloJaredVallejoAdame, originario de Torreón, quien fue visto por última vez el martes 30 de julio de 2024, cuando salió de su casa ubicada en el FraccionamientoLa Perla con destino a QuímicasdelRey.
De acuerdo con lo informado por su familia, Pablodesapareció en el entroque entre Tlahualilo y LasMorenas, en los límites de Durango y Coahuila. Días después, su camioneta, fue localizada calcinada, y junto a ella, algunas de sus pertenencias. Hasta el momento, no ha sido localizado.
Este jueves, familiares y amigos se manifestaron a las afueras de su centro de trabajo, donde se desempeñaba como técnico en impresoras.
Cronología de la desaparición de Pablo Jared
El 31 de julio de 2024, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Pablo JaredVallejoAdame, luego de que se reportara su desaparición.
El 13 de agosto de 2025, SilviaOrtiz, representante del ColectivoGrupoVida, informó que durante las labores de búsqueda de Pablo Jared fue localizadootro hombre de 28 años, originario de Lerdo, quien tenía aproximadamente 10 días caminando por la zona.
El 27 de agosto de 2024, durante las primeras semanas de búsqueda, el padredePabloJared denunció haber recibido llamadas falsas de un sujeto que le exigía dinero a cambio de supuesta información sobre el paradero de su hijo.
En octubre de 2024, la familia de Pablo Jared revisó las cámaras de videovigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal deFrancisco I. Madero, tras recibir una denuncia en la que se aseguraba que el joven había sido retenido en una de las celdas de la corporación.
El 26 de octubre de 2024, autoridades realizaron un operativopara recuperar la camioneta de Pablo Jared, la cual permanecía en el desierto desde el mes de julio. Ese mismo periodo, familiares denunciaron presuntas irregularidades en la investigación y se manifestaron en la PlazaMayordeTorreón para exigir avances en su localización.
El 18 de noviembre de 2024, durante un recorrido de búsqueda, la abuela de Pablo Jared localizó un chip de teléfono celular en un punto ubicado a siete kilómetros de donde fue encontrada la camioneta del joven, en la zona conocida como "LasMorenas". Además, un grupo de antropólogosespecializados se sumó a las labores de búsqueda realizadas en Durango y Coahuila.
El 25 de noviembre de 2024, familiares de Pablo Jared viajaron a Monclova, Coahuila, luego de que uno de los rastreos de su teléfono celular indicara que presuntamente el dispositivo se encontraba en esa ciudad. Janeth, madredeljoven, colocó carteles con la fotografía de su hijo y repartió volantes en los cruceros de mayor circulación.
El 14 de enero de 2025, la familia de Pablo Jared realizó una misa con motivo de su cumpleaños en el Centro Saulo, a las 19:00 horas. Durante la ceremonia, los asistentes elevaron oraciones y reiteraron el llamado para lograr su localización.