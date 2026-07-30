Desaparecidos

Se Cumplen Dos Años de la Desaparición de Pablo Jared

Este jueves se cumplen dos años de la desaparición de Pablo Jared, quien fue visto por última vez en el Fraccionamiento La Perla.

Se Cumplen Dos Años de la Desaparición de Pablo JaredFamiliares y amigos de Pablo Jared se manifestaron a las afueras de su centro de trabajo. Foto: N+

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Dos años sin Pablo Jared: su familia sigue buscando respuestas tras su desaparición en La Perla. ¿Qué pasó con su camioneta calcinada y pertenencias? Conoce más sobre este caso.

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