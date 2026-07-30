Este jueves se cumplen dos años de la desaparición de Pablo Jared Vallejo Adame, originario de Torreón, quien fue visto por última vez el martes 30 de julio de 2024, cuando salió de su casa ubicada en el Fraccionamiento La Perla con destino a Químicas del Rey.

De acuerdo con lo informado por su familia, Pablo desapareció en el entroque entre Tlahualilo y Las Morenas, en los límites de Durango y Coahuila. Días después, su camioneta, fue localizada calcinada, y junto a ella, algunas de sus pertenencias. Hasta el momento, no ha sido localizado.

Este jueves, familiares y amigos se manifestaron a las afueras de su centro de trabajo, donde se desempeñaba como técnico en impresoras.

Cronología de la desaparición de Pablo Jared

El 31 de julio de 2024, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Pablo Jared Vallejo Adame , luego de que se reportara su desaparición .

El 13 de agosto de 2025, Silvia Ortiz, representante del Colectivo Grupo Vida, informó que durante las labores de búsqueda de Pablo Jared fue localizado otro hombre de 28 años, originario de Lerdo, quien tenía aproximadamente 10 días caminando por la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Encuentran a Otra Persona Desaparecida en el Desierto Mientras Buscaban a Pablo Jared

El 27 de agosto de 2024, durante las primeras semanas de búsqueda , el padre de Pablo Jared denunció haber recibido llamadas falsas de un sujeto que le exigía dinero a cambio de supuesta información sobre el paradero de su hijo.

En octubre de 2024 , la familia de Pablo Jared revisó las cámaras de videovigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Francisco I. Madero , tras recibir una denuncia en la que se aseguraba que el joven había sido retenido en una de las celdas de la corporación.

El 26 de octubre de 2024, autoridades realizaron un operativo para recuperar la camioneta de Pablo Jared, la cual permanecía en el desierto desde el mes de julio. Ese mismo periodo, familiares denunciaron presuntas irregularidades en la investigación y se manifestaron en la Plaza Mayor de Torreón para exigir avances en su localización.