Seguridad

Detienen a Mario "N", Excomisario de Tlayolapa, por Secuestro de Elementos de Fiscalía Guerrero

Mario "N" es identificado como integrante de “Los Ardillos” y como colaborador cercano de "El Oso", jefe de plaza de dicha organización criminal

Mario N, excomisario municipal del municipio de Tlayolapa. Foto: Gobierno de MéxicoMario N, excomisario municipal del municipio de Tlayolapa. Foto: Gobierno de México

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