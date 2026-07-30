Detienen a Mario "N", Excomisario de Tlayolapa, por Secuestro de Elementos de Fiscalía Guerrero

Fuerzas federales detuvieron este jueves 30 de julio de 2026 a Mario "N", excomisario municipal del municipio de Tlayolapa, por probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad en agravio de elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

En un comunicado, el gobierno federal identificó a Mario "N" como integrante del grupo delictivo “Los Ardillos”, que opera en la región, y como colaborador cercano a Benito “N”, alias "El Oso", jefe regional y de plaza de dicha organización criminal.

¿Quién es Mario "N"?

A Mario "N" también se le relaciona con la organización de las movilizaciones y bloqueos realizados sobre la autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada, encabezados por Daniel “N”, quien fue detenido el pasado 17 de marzo por personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

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Se detuvo a Mario "N" probable responsable de privación de la libertad en agravio de servidores públicos.https://t.co/sCg69XYYFr pic.twitter.com/KCEGUxrbdn — @Defensamx (@Defensamx1) July 30, 2026

"El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica", añadió el gobierno federal.

Así fue la detención de Mario "N"

La cumplimentación de la orden de aprehensión contra Mario "N" fue producto de los trabajos de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal.

"Se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mario “N”, por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad, en agravio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado", reza el documento.

AMP