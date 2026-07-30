Sociedad

Especialista Explica Avistamiento de Osos Negros en Coahuila

Fernando Toledo, Director de Fauna Silvestre del Museo del Desierto, explicó el por qué de los recientes avistamientos de osos en Coahuila.

Especialista Explica Avistamiento de Osos Negros en CoahuilaEn los últimos días se han registrado avistamientos de osos en el estado de Coahuila. Foto: N+

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Avistamientos de osos negros sorprenden en Coahuila. Fernando Toledo revela que las crías buscan alimento al independizarse. Entérate de los detalles de esta adaptación natural.

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