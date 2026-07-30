Especialista Explica Avistamiento de Osos Negros en Coahuila

Este año se han reportado varios avistamientos de osos negros en zonas serranas como la Sierra de Zapalinamé, en Saltillo. Sin embargo, también han sido vistos en sitios donde antes no era común encontrarlos, como ocurrió recientemente en las inmediaciones del Cerro del Pueblo, al poniente de la capital de Coahuila.

Fernando Toledo, director de Fauna Silvestre del Museo del Desierto, explicó que este comportamiento se debe a que las crías de oso comienzan a independizarse de su madre y salen en busca de alimento por cuenta propia, como parte de su proceso de adaptación y supervivencia.

El avistamiento más reciente se registró este martes en el ejido Cuautla en Saltillo, donde un oso de entre un año y medio y dos años de edad subió a un árbol ubicado en el patio de una casa

Rescatan a osezno que subió a un árbol en Saltillo

Un osezno fue rescatado por elementos de la Policía Ambiental y especialistas del Museo del Desierto, luego de ser localizado en la copa de un árbol en una casa del ejido Cuautla, al poniente de Saltillo. Tras ser sedado, el ejemplar fue bajado de forma segura y trasladado para recibir una valoración veterinaria.

De acuerdo con especialistas, el oso recientemente se había separado de su madre. Aunque presentó bajo peso, su estado de salud fue reportado como estable y, tras su evaluación, se informó que sería liberado en su hábitat natural.