Sociedad

PepsiCo México Descarta Extorsión y Amenazas tras Incendio en Matamoros, Tamaulipas

PepsiCo México informó que no recibieron amenazas ni extorsión antes del incendio en Matamoros.

PepsiCo México Descarta Extorsión y Amenazas tras Incendio en Matamoros, TamaulipasPepsiCo México Descarta Extorsión y Amenazas tras Incendio en Matamoros, Tamaulipas. Foto: Beto Granados

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Tras el incendio en PepsiCo Matamoros, la empresa niega amenazas previas. Investigan causas del siniestro.

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