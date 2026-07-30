PepsiCo México Descarta Extorsión y Amenazas tras Incendio en Matamoros, Tamaulipas

Tras el incendio ocurrido el lunes 27 de julio de 2026 en las instalaciones de PepsiCo en Matamoros, Tamaulipas, la empresa informó que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

Sobre lo ocurrido, la compañía dijo que se encuentra colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, mientras se realizan las investigaciones correspondiente para determinar las causas del siniestro.

La empresa aclaró que no han identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión que hayan originado el incendio como mencionan algunos medios de comunicación.

¿Qué perdidas se registraron en el incendio?

Una bodega de la empresa ubicada sobre la avenida Marte R. Gómez en Matamoros se incendio, esto originó que al menos 50 unidades repartidoras se consumieran por el fuego.

Tras varias horas de intensas maniobras, las autoridades informaron que el siniestro fue controlado a las 03:23 horas.