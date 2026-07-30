Medio Ambiente

Investigan Contaminación Por Descargas Irregulares de Granjas Porcinas En Presa De Tepatitlán

Investigan la posible contaminación en la presa La Red, en Tepatitlán de Morelos, luego de que habitantes reportaran la presencia de residuos y olores

Contaminación en cuerpo de agua de JaliscoFoto: N+

Destacado

Investigan descargas irregulares de granjas porcinas tras reportes de olores fétidos y residuos. ¿Qué pasará con las familias que dependen de la pesca?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+