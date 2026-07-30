Investigan Contaminación Por Descargas Irregulares de Granjas Porcinas En Presa De Tepatitlán

Autoridades investigan la posible contaminación en la presa La Red, ubicada en Tepatitlán de Morelos, luego de que habitantes y pescadores reportaran residuos flotantes y olores fétidos en distintas zonas del embalse.

En el lugar se perciben olores nauseabundos, repugnantes y putrefactos que se desprenden de las natas residuales flotantes. Estas capas presentan colores café, negro, azuloso e incluso tornasol. De acuerdo con pobladores, podría tratarse de estiércol de cerdos, pues aseguran que granjas porcinas han vertido descargas irregulares en áreas recónditas donde se concentran espesores sobre la superficie.

Un pescador de la presa La Red declaró: “Algunas granjas que descargaron hoy o ya de tiempo. Sí huele bastante, más que nada donde se acumula la cosa esa”. Más de una decena de familias dependen de la pesca en esta presa, por lo que el escenario de contaminación pone en riesgo su sustento. Otro pescador señaló: “Sí dependemos de ahí, y en tiempo que no sale pescado peor, nos dedicamos más a pescar y nos afecta esto por las ventas o que salga contaminado el pescado”.

¿Qué acciones realizan las autoridades en la presa La Red?

Personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado realizan recorridos en la zona para investigar posibles ingresos de aguas cargadas con estiércol de cerdo. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántos puntos de descarga se han detectado ni el nivel de contaminación generado.

Los olores pestilentes que permean en el ambiente provienen de estas capas de residuos contaminantes cuyo origen ya está bajo investigación. La presa La Red tiene una longitud cercana a los 39 kilómetros y una capacidad de almacenamiento superior a los 14.5 millones de metros cúbicos. Forma parte del sistema de presas El Zapotillo – El Salto – La Red – Calderón.

El agua de este embalse llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara y constituye una de las principales fuentes de abastecimiento.