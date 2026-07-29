Medio Ambiente

¿Cierran Playas de Oaxaca? Derrame de Crudo Ocasiona Trabajos de Limpieza en Plenas Vacaciones

Habitantes, pescadores y autoridades denunciaron la presencia de residuos en la costa y pidieron la intervención inmediata de las autoridades ambientales

¿Cierran Playas de Oaxaca? Derrame Ocasiona Trabajos de Limpieza en Plenas VacacionesNuevo derrame de hidrocarburo en playas de Salina Cruz. Foto: Facebook Sandra Velasquez

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Ambientalistas de la zona han documentado el nuevo derrame y estiman que, desde 2022, ha ocurrido al menos 66 derrames en el corredor de Salina Cruz.

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