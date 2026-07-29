¿Cierran Playas de Oaxaca? Derrame de Crudo Ocasiona Trabajos de Limpieza en Plenas Vacaciones

El municipio de Salina Cruz, Oaxaca, confirmó un nuevo derrame de hidrocarburos que afecta al menos cuatro playas. Habitantes, pescadores y autoridades denunciaron la presencia de residuos en la costa y pidieron la intervención inmediata de las autoridades ambientales.

Derrame de hidrocarburo afecta playas de Salina Cruz y piel de sus visitantes. Foto: Facebook Sandra Velasquez

Ambientalistas de la zona han documentado el nuevo derrame y estiman que, desde 2022, ha ocurrido al menos 66 derrames en el corredor de Salina Cruz.

Así lucen las playas en Salina Cruz tras derrame de hidrocarburo

Se compartieron imágenes de cómo lucen las playas en plena época vacacional con las manchas en la arena y las afectaciones en la piel al adherirse a manos y pies entre los bañistas

¿Cerrarán playas de Salina Cruz por derrame?

El gobierno municipal de Salina Cruz aseguró que a partir de las 14:00 horas de hoy miércoles 29 de julio de 2026 iniciaron los trabajos de limpieza en las siguientes playas:

Salinas del Marqués

Punta Conejo

Playa Brasil

Playa Azul

Aseguraron que sería con la participación coordinada de dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Últimos derrames de hidrocarburo en Salina Cruz

El puerto de Salina Cruz, Oaxaca, ha enfrentado al menos nueve derrames de hidrocarburos en las últimas semanas, acumulando cerca de 66 incidentes desde 2022.

El más reciente derrame de hidrocarburos fue del 9 al 21 de junio, en que ocurrieron cinco, por fugas en ductos que conectan la refinería Antonio Dovalí Jaime con la terminal marítima de Pemex.

La fuga de combustóleo escurrió en calles y arroyos que cruzan gran parte de Salina Cruz.

Lo que se sabe hoy es que, en julio de 2026, las autoridades ambientales y la Secretaría de Marina (Semar) activaron un plan de contingencia para limpiar las zonas costeras afectadas.

El gobierno municipal ha interpuesto decenas de denuncias ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) exigiendo que la paraestatal Pemex realice una reparación integral de los daños y modernice su infraestructura.

HVI