Los Askis, Flans y Yaguarú: ¿Dónde ver los Conciertos Gratis de la Feria de la Torta 2026? Link

La Feria de la Torta 2026 ya comenzó y, si no te quieres perder ningún detalle, te decimos dónde ver los conciertos gratis que se realizan desde la Venustiano Carranza, en CDMX; esto es lo que debes hacer para la transmisión en vivo.

En la Ciudad de México hay varios festivales que son emblemáticos y uno de ellos es este evento gastronómico esperado por todos. Debido a que durante casi una semana se le rinde homenaje a uno de los platillos más importantes para los capitalinos: la torta.

Lo anterior, porque es delicioso, práctico y barato. Estas características convierten a la torta en un alimento perfecto y llenador para rendir en una ciudad cuyos traslados al trabajo o la escuela pueden complicarse por el tráfico, manifestaciones o la lluvia.

Además, los ingredientes que se usan para prepararlas son frescos, nutritivos y se adaptan a todos los gustos y presupuestos. Es por esta razón que la Feria de la Torta 2026 se convierte en el encuentro perfecto para encontrarse con los sabores tradicionales o exóticos.

Sin embargo, también este festival es conocido por los conciertos gratuitos, los cuales se llevan a cabo desde este 29 de julio y hasta el 2 de agosto de 2026.

El horario de los espectáculos es desde las 11:00 y hasta las 2:30 horas del día siguiente. Si no puedes acudir a la Feria de la Torta 2026 y no te quieres perder ningún detalle, así puedes conectarte a la transmisión en vivo.

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¿Dónde ver los conciertos de la Feria de la Torta 2026 en CDMX?

Como te contamos, la Feria de la Torta 2026 se llevará a cabo hasta el domingo 2 de agosto, por lo que aún tienes tiempo de hacer el plan para acudir con tus personas favoritas.

Toma nota, ya que la cartelera tiene una amplia variedad de géneros musicales, por lo que las personas de todas las edades podrán disfrutar de los espectáculos. Los horarios y artistas de la Feria de la Torta ya te los dimos a conocer, pero destaca la participación de los siguientes:

Flans

Natalia Jiménez

La Sonora Dinamita

Aarón y su Grupo Ilusión

Los Askis

Grupo Yaguarú

Millonario

Grupo Con Alma de Mujer

Los Bandidos del Mambo

El Costeño (comedia)

Jaime Varela (Imitador oficial de Juan Gabriel)

Víctor Jackson (Imitador de Michael Jackson)

Si no te quieres perder a ninguno de tus artistas favoritos, puedes sintonizar la transmisión en línea que realiza la alcaldía Venustiano Carranza:

EPP