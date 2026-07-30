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Los Askis, Flans y Yaguarú: ¿Dónde ver los Conciertos Gratis de la Feria de la Torta 2026? Link

La Feria de la Torta 2026 en CDMX ya comenzó y así puedes ver en línea los conciertos gratis desde la Venustiano Carranza; estos son los detalles

Los conciertos gratis de la Feria de la Torta 2026 se pueden ver en líneaFoto: Los Askis Internacional
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