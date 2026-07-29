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Acusan Cuatro Mujeres a Jared Leto de Conducta Sexual Delictiva

Los presuntos abusos del actor de Hollywood fueron revelados en un documental de la BBC, que aseguró haber corroborado varios de los testimonios

Jared LetoLa La emisora pública afirma haber visto fotos y mensajes que respaldan las historias de las mujeres. Foto: Reuters.

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Jared Leto enfrenta graves acusaciones de abuso sexual en un documental de la BBC. Cuatro mujeres relatan experiencias perturbadoras con el actor. Descubre más.

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