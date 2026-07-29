Acusan Cuatro Mujeres a Jared Leto de Conducta Sexual Delictiva

Cuatro mujeres acusaron al actor y músico estadounidense Jared Leto, ganador de un Oscar y líder de la banda "30 seconds to Mars", de conducta sexual delictiva cuando ellas eran adolescentes, según un documental de la cadena BBC.

El programa, que será emitido esta noche por la emisora británica, se titula "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood" y en él varias mujeres afirman que el actor, de 54 años, tuvo un comportamiento sexual inapropiado con ellas.

De acuerdo con la BBC, los incidentes habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años.

Las mujeres le acusan de agresión sexual y violación de menores, así como del uso de lenguaje explícito e inapropiado hacia adolescentes, de acuerdo con el documental, que incluye además testimonios de dos personas que trabajaron con la banda de Leto.