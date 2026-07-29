Salud

¿Los Huevos en México se Deben Refrigerar para Evitar Salmonella?

Por el reciente retiro de millones de huevos del mercado en EUA por un posible riesgo de contaminación con Salmonella, surgen dudas sobre cómo evitar el contagio

¿Los Huevos en México se Deben Refrigerar para Evitar Salmonella?Foto: Pixabay | Ilustrativa

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¿Sabías que en México no es necesario refrigerar los huevos? Descubre cómo la cutícula del cascarón los protege de la Salmonella y cuándo es mejor mantenerlos fríos.

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