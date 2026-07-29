¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 29 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 29 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este miércoles 29 de julio de 2026, las autoridades reportan afectaciones.

El martes 28 de julio se reportó lo siguiente:

16:49: lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Tepotzotlán.

16:34 horas: del km 153 al 158, dirección CDMX. Se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registró carga vehicular.

9:45 horas: del km 126 al 127, dirección Querétaro hubo reducción de carriles por trabajos de mantenimiento.

9:45 horas: del km 194 al 207, dirección Querétaro hubo reducción de carriles por trabajos de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

ASJ