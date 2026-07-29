Accidentes

¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 29 de Julio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

México-QuerétaroInfórmate sobre los cierres en la México-Querétaro y evita sorpresas en tu viaje. Foto: Cuartoscuro.

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Hoy en la México-Querétaro: trabajos de mantenimiento afectan el tránsito. Consulta el estado de la vialidad y planifica tu ruta.

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