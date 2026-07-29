Salud

Habitantes de Las Choapas Denuncian Afectaciones Ambientales y a la Salud por Fuga de Gas

En el pozo exploratorio KREM-1, de Pemex, persiste una fuga de gas desde el pasado 5 de marzo, originada tras una explosión durante maniobras de perforación

Fuga de gas en el pozo exploratorio KREM-1, de Petróleos Mexicanos.Foto: N+

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Habitantes de Las Choapas denuncian afectaciones ambientales y de salud tras 5 meses de incendio en pozo KREM-1 de Pemex.

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