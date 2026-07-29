Habitantes de Las Choapas Denuncian Afectaciones Ambientales y a la Salud por Fuga de Gas

Habitantes de Las Choapas, Veracruz, denuncian afectaciones ambientales después de un incendio de casi 5 meses.

El fuego fue generado por gases que emanan de un pozo que estaba en exploración.

Al respecto Antonio Amador, habitante de Las Choapas, Veracruz, indicó:

“Aquí a los afectados, que yo sepa, yo soy uno de esos y aquí yo no he recibido nada, este es nuestro camino, somos varias personas que tenemos que transitar por aquí y pasamos a diario al pie del gas que está emanando ahí todos los días, somos una de las personas más afectadas porque tenemos que venir si queremos y si no queremos también tenemos que venir”

Las tierras de don Amador se encuentran en el Ejido Guadalupe, en el municipio de Las Choapas, Veracruz, a menos de un kilómetro del pozo exploratorio KREM-1, de Petróleos Mexicanos, donde persiste una fuga de gas desde el pasado 5 de marzo, originada tras una explosión durante maniobras de perforación.

“Está seco ahorita porque es el pozo, es que tiene así, porque normalmente ahorita en esta temporada esto está verde, es una gran vegetación, se murió todo, imagínese si esto le está haciendo al pasto, imagínese qué no nos puede hacer a nosotros, o sea, más que nada es la salud”, aseguró Antonio Amador.

Don Amador considera una pérdida total las más de 20 hectáreas de sus tierras, tres de sus vacas murieron y el resto del ganado tuvo que ser trasladado a otros terrenos, donde debe pagar para mantenerlo en pastoreo, él y su familia deben volver diariamente a su vivienda ubicada a tres kilómetros del pozo.

Antonio Amador, habitante de Las Choapas, señaló:

“Esto que se está mirando aquí ahorita, no es neblina, esto que se ve es lo que emana del pozo que sale de allá, el pozo está exactamente atrás, todo esto viene a dar aquí derecho a la población, como amoníaco, como no sé qué, pero algo fuerte, pues ese es el olor”

Petróleos Mexicanos

La versión de Petróleos Mexicanos es distinta, en una tarjeta informativa, la empresa aseguró que no se han detectado niveles críticos de gases ni condiciones de riesgo en los alrededores del pozo, también sostuvo que el flujo remanente corresponde principalmente a agua salada, en fase líquida y vapor.

Pablo Ramírez, de la Organización Conexiones Climáticas, explicó:

“Cuando eso sale, el gas tiene asociados muchos componentes tóxicos, como son el benceno, el tolueno, xileno”

Habitantes denuncian problemas de salud

Luis vive en el Ejido Constitución Mexicana, a solo 2 kilómetros del pozo KREM-1, como él, decenas de habitantes denuncian problemas de salud que atribuyen a la caída e inhalación constante de lo que describen como sales, humos y grasas provenientes del pozo.

“Hoy en día ya no puedes salir ni al patio, si no es el mal olor, es la lluvia ácida y cuando te pega el agua a la primera te arde la cara”, explicó.

Unidades médicas

Pemex informó que unidades médicas móviles han brindado atención en 42 comunidades cercanas al pozo, este lunes, una brigada de salud acudió al Ejido Constitución Mexicana, sin embargo, para los pobladores estas acciones son insuficientes. En muchos casos no tienen dónde conseguir los medicamentos que les son recetados porque el centro de salud más cercano no los tiene.

Como lo refiere Aldeluvia Méndez otra habitante de Las Choapas:

“Fue una grosería lo que nos hizo Petróleos Mexicanos, para mí una maldad tan cruel, nos ha contaminado mucho, nos ha dado mucho, mucha alergia y yo me he puesto la verdad muy mal”

Aldeluvia, de 60 años, vive en el Ejido Constitución Mexicana junto a sus hijos y nietos. Asegura que los niños son quienes más problemas de salud han presentado en los últimos días, con vómito, diarrea, irritación ocular y salpullido.

“Quisiera yo que vinieran a vivir el infierno que estamos pasando, porque para nosotros fue una situación tan difícil y hasta el sol de hoy, veo mis plantas, mis siembras de medicina que ocupo, que todas se me estaban muriendo y como una grasa por encima lo pasé a creer, créanmelo, que estaba yo tan ignorante que yo no creía”, indicó.

Con información de Víctor Valles-Mata y Carlos Moreno.

LECQ