Detienen a "El 20", Jefe Regional del Cártel de Sinaloa que Participó en Culiacanazos

Agentes del Ejército detuvieron a Adrián "N", "El 20", jefe regional del Cártel de Sinaloa al sur de la entidad, durante un operativo en Mazatlán en que igual se aseguró a otro sujeto, cuya identidad no fue precisada.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la captura fue luego de trabajos de inteligencia en coordinación con la Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República.

"(Se realizó) una operación de precisión en la localidad de Villa Unión, municipio de Mazatlán, Sin., en la que se logró la detención de Adrián “N” (a) 'El 20', jefe regional del 'Cártel del Pacífico', en compañía de una persona más", se indicó en un comunicado la noche de este martes 28 de julio.

"El 20", ligado a Los Chapitos, participó en los ataques a instalaciones militares durante los operativos para capturar a Ovidio Guzmán López, "El Ratón", en 2019 y 2023, en los episodios conocidos como Culiacanazos, informó la Defensa.

Era jefe regional del Cártel de Sinalia, en Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa, y también atacó a personal e instalaciones militares el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, en la que perdieron la vida cinco soldados.

A los detenidos se les aseguraron 2 ametralladoras calibre 7.62 mm., 4 armas de fuego largas, 30 cargadores, 2,158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

ASJ