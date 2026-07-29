Narcotráfico

Detienen a "El 20", Jefe Regional del Cártel de Sinaloa que Participó en Culiacanazos

El líder delictivo ligado a Los Chapitos participó en los ataques a instalaciones militares durante los operativos para capturar a Ovidio Guzmán López, "El Ratón", en 2019 y 2023

SinaloaA los detenidos se les aseguraron 2 ametralladoras calibre 7.62 mm., 4 armas de fuego largas, 30 cargadores, 2,158 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico. Foto: Defensa.

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Impactante captura: Detienen a 'El 20', jefe del Cártel de Sinaloa, tras operativos en Mazatlán. Ligado a Los Chapitos y los Culiacanazos de 2019 y 2023. Conoce más detalles.

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