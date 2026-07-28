Narcotráfico

Golpe al Narco en Costas de Chiapas: Marina Asegura Embarcación con 1.1 Toneladas de Cocaína

Durante la presente administración, suman cerca de 80 toneladas de cocaína asegurada en mares mexicanos

Marina asegra embarcación con más de una tonelada de cocaínaMarina asegra embarcación con más de una tonelada de cocaína. Foto: Marina

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Marina de México incauta embarcación con más de una tonelada de cocaína en Chiapas. Este decomiso suma a las 80 toneladas aseguradas en la actual administración. Conoce los detalles.

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