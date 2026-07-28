Golpe al Narco en Costas de Chiapas: Marina Asegura Embarcación con 1.1 Toneladas de Cocaína

Este martes, 28 de julio de 2026, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que en Chiapas, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron una embarcación con más de una tonelada de cocaína, combustible y equipo de navegación.

Mediante un comunicado, se detalló que se trata de una embarcación menor con cuatro motores fuera de borda, que se ubicaba aproximadamente 385 millas náuticas (713.02 kilómetros) al suroeste del estado de Chiapas, en el Océano Pacífico. Los tres tripulantes a bordo fueron detenidos.

Cabe destacar que en la presente administración suman cerca de 80 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso ministerial de dicho aseguramiento, se integrará a la sumatoria.

En Chiapas, elementos de @SEMAR_mx detuvieron a tres personas y aseguraron una embarcación con más de una tonelada de cocaína, combustible y equipo de navegación, con lo que se evitó que más de 2 millones de dosis de droga lleguen a las calles.



En la administración de la… pic.twitter.com/e1QrBnbDiq — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 28, 2026

¿Cómo fue el aseguramiento de la embarcación con cocaína?

Se informó que dicha acción se derivó de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval, durante los cuales se detectaron bultos en la franja costera de Chiapas, mismos que fueron asegurados en ese instante. Derivado de lo anterior, se logró el aseguramiento de:

38 bultos con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 1,140 kilogramos de presunta cocaína.

33 bidones con aproximadamente 840 litros de combustible.

Dos radiobalizas, mismos que fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, con el fin de ponerlos a disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.

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Este aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 248 millones 947 mil 500 peso, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

Se destacó que con esta acción se evitó que aproximadamente más de dos millones de dosis lleguen a la sociedad.

Con información de N+

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