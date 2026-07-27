Narcotráfico

Golpe a ‘Los Chapitos’ y 'La Mayiza': Detienen a ‘El Tío’ y 'Cebollo'

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, uno de los 6 detenido es de nacionalidad estadounidense.

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En un operativo en Mazatlán, capturan a 'El Tío' y 5 más, vinculados a 'Los Chapitos'. Entre ellos, un estadounidense. Conoce los detalles de esta acción de seguridad.

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