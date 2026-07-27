Golpe a ‘Los Chapitos’ y 'La Mayiza': Detienen a ‘El Tío’ y 'Cebollo'

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 27 de julio de 2026, que en un operativo conjunto realizado en Mazatlán, Sinaloa, fueron detenidas 6 personas, entre ellas Ricardo ‘N’, alias El Tío, presunto operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
En un comunicado, el Gabinete de Seguridad señaló que uno de los 6 detenidos es de nacionalidad estadounidense y pertenece a la misma célula delictiva que El Tío.
Según los reportes, Ricardo ‘N’, de 49 años de edad, fue identificado como uno de los principales líderes y operador financiero de una célula delictiva de Los Chapitos, en el municipio de La Cruz de Elota, en Sinaloa.
Así fue el operativo de detención de El Tío
El Gabinete de Seguridad detalló que en el operativo, en Mazatlán, participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte de las acciones del reforzamiento permanente de seguridad y vigilancia para detener a generadores de violencia. en Sinaloa.
Derivado de labores de inteligencia e investigación, agentes de seguridad identificaron dos inmuebles, en Mazatlán, utilizados para la comisión de delitos, por lo que implementaron un cerco de seguridad que dio como resultado la detención de 6 personas relacionadas con actividades delictivas, entre ellas El Tío y un estadounidense.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como diversas dosis de droga, unos 100 mil dólares, equipos de telefonía y de cómputo, dos automóviles y dos inmuebles.
A las personas detenidas se les dieron a conocer sus derechos de ley y, junto con el material asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones pertinentes y determinará su situación legal.
El Gabinete de Seguridad mencionó que con estas acciones las autoridades refrendan el compromiso de fortalecer las labores de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia, desarticular estructuras delictivas y contribuir a la construcción de la paz en el país.
En una acción coordinada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva… pic.twitter.com/XzowivBoIU
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 27, 2026
Colima: cae también "Cebollo", operador de la facción "Mayiza"
En un golpe adicional contra las estructuras del Cártel de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Colima (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron ayer en el municipio de Manzanillo a Fernando "N", alias "Cebollo".
"Cebollo" está identificado como objetivo prioritario y operador de la facción "Mayiza", señalado por su presunta participación en actividades de distribución de droga y en la comisión de homicidios.
La detención se dio en el marco del Operativo Duendes de Mar, la estrategia permanente de coordinación e inteligencia contra los grupos generadores de violencia con presencia en Colima. Durante el operativo, las autoridades aseguraron:
Bolsas de plástico con sustancia blanca y granulada con características propias del narcótico conocido como ICE —una variante cristalizada de la metanfetamina—.
Un arma larga calibre 5.56/.223.
Una pistola calibre 9 milímetros.
Un revólver.
15 cartuchos calibre .223 mm y 4 cartuchos calibre 9 mm.
Fernando "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con lo asegurado, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
Corporaciones estatales y federales capturan en Manzanillo al _“Cebollo”_, objetivo prioritario del Cártel de Sinaloa, facción _“Mayiza”
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informa que, como resultado de trabajos de inteligencia,… pic.twitter.com/QpzfSXPRM0