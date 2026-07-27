Golpe a ‘Los Chapitos’ y 'La Mayiza': Detienen a ‘El Tío’ y 'Cebollo'

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 27 de julio de 2026, que en un operativo conjunto realizado en Mazatlán, Sinaloa, fueron detenidas 6 personas, entre ellas Ricardo ‘N’, alias El Tío, presunto operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva vinculada a la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad señaló que uno de los 6 detenidos es de nacionalidad estadounidense y pertenece a la misma célula delictiva que El Tío.

Según los reportes, Ricardo ‘N’, de 49 años de edad, fue identificado como uno de los principales líderes y operador financiero de una célula delictiva de Los Chapitos, en el municipio de La Cruz de Elota, en Sinaloa.