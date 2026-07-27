SEP Aclara que Educación Militarizada “No Está Permitida”: Hallan Más Escuelas en Tamaulipas

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se pronunció hoy sobre el caso de Dafne Zapata, la joven que murió en una escuela militarizada, en Tamaulipas, y aclaró que este tipo de educación no está permitida, en México; agregó que se investigan más planteles en la misma entidad.

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de julio de 2026, Mario Delgado afirmó que “no está autorizado por la ley ningún tipo de educación tipo militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”.

El secretario de Educación dijo que el viernes, 24 de julio de 2026, la SEP envió un comunicado a todas las autoridades estatales, responsables de autorizar la operación de escuelas, para recordar que, “de conformidad a la Constitución y la Ley General de Educación, no está -en ningún momento- autorizado este tipo de educación militarizada”.

"La impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo", señaló el comunicado de la SEP.

Delgado subrayó que “la ley también protege a los niños y a las niñas de cualquier tipo de maltrato” y apuntó que “la Nueva Escuela Mexicana está basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, en toda la educación básica, incluyendo media superior y superior”.

Detectan más escuelas militarizadas en Tamaulipas

El secretario Mario Delgado reveló que en Tamaulipas se detectaron otras 5 escuelas que ofrecen educación militarizada y “de inmediato se van a revisar sus permisos”.

El funcionario subrayó que la SEP tiene facultad “para vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria y secundaria; esa es nuestra responsabilidad”.

Mencionó que hace varios años hubo un reglamento, “pero eso está más que superado por las actuales leyes”, por lo que la SEP pidió a las autoridades estatales la revisión de las escuelas.

De acuerdo con Mario Delgado, la SEP pidió a las autoridades estatales y locales que se realice una revisión a este tipo de escuelas, que cuentan con permiso, “pero ofrecen esta modalidad y eso es lo que no debe permitirse”.

Señaló que este tipo de escuelas “están disfrazando estas prácticas, estos maltratos, diciendo que es militarizada y esa modalidad no existe en la ley y no está permitido”.

SEP busca contacto con la madre de Dafne Zapata

Mario Delgado mencionó que ya se comunicó con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y con el secretario de Educación del estado, Miguel Ángel Valdez García, quienes a su vez están tomando cartas en el asunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El secretario Mario Delgado agregó que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la SEP ha buscado establecer comunicación con la madre de Dafne Zapata, pero “no hemos logrado tener contacto, porque entiendo ahí que sus abogados eso le han recomendado, pero vamos a insistir en hablar con ella y platicar con ella, para apoyarla”.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT