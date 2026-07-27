Educación

SEP Aclara que Educación Militarizada “No Está Permitida”: Hallan Más Escuelas en Tamaulipas

La SEP tiene facultad para observar que se cumplan las disposiciones relacionadas con la educación básica, señala Mario Delgado, titular de la SEP

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Mario Delgado, secretario de Educación Pública, afirma que la educación militarizada viola la ley mexicana. La SEP toma medidas tras el caso de Dafne Zapata, en Tamaulipas. Descubre más sobre esta importante declaración.

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