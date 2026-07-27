Educación

¿Qué Pasa con los Resultados de Pase Reglamentado 2026 UNAM? Aviso sobre Fechas de Inscripción

La UNAM anunció que suspendió temporalmente la entrega de documentos e inscripciones para nuevo ingreso en todas las licenciaturas

Ciudad Universitaria. Pase Reglamentado 2026 UNAM.La UNAM emitió un aviso a los estudiantes de preparatoria y bachillerato que participaron en la convocatoria de Licenciatura 2026 mediante Pase Reglamentado. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+