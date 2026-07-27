¿Qué Pasa con los Resultados de Pase Reglamentado 2026 UNAM? Aviso sobre Fechas de Inscripción

Tras la polémica que despertó la detección de anomalías en la aplicación del Examen UNAM 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que suspendió de manera temporal las inscripciones y entrega de documentos para nuevo ingreso a Licenciatura. Y en N+ te decimos qué pasa con los aspirantes de Pase Reglamentado 2026.

El pasado 24 de julio, a través de un comunicado, La Máxima Casa de Estudios informó a la comunidad universitaria su decisión de suspender temporalmente los trámites de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027/1. Mismos que iniciarían este lunes 27 de julio.

Será la Comisión Técnica de Expertos, convocada por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vargas, la que se encargará de revisar el desarrollo del reciente concurso de Selección e Ingreso a Licenciatura.

¿Qué pasa con los Resultados del Pase Reglamentado 2026 UNAM?

La Máxima Casa de Estudios comunicó una decisión que tranquilizó a los aspirantes de Pase Reglamentado UNAM. Al detallar que quienes egresaron del bachillerato universitario y cuentan con este beneficio para el ciclo escolar 2026-2027/1 no se verán afectados por la suspensión temporal de inscripciones.

Es decir que la carrera elegida por los aspirantes de Pase Reglamentado UNAM continúa vigente y que no deben realizar trámite alguno de entrega de documentos.

Si bien la convocatoria dada a conocer por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) establecía que la inscripción a los planteles se haría del 3 al 7 de agosto, la UNAM comunicó que las fechas cambiarán y se darán a conocer más adelante.

Hasta el próximo 31 de julio de 2026 continúa habilitada la obtención de documentación de Ingreso en "TU SITIO" para alumnos de Pase Reglamentado UNAM.

¿Se retrasa ciclo escolar de la UNAM? Esto se sabe del regreso a clases

Dado que la UNAM se encuentra en plena revisión de su proceso de aplicación de Examen de Ingreso a aspirantes para el ciclo escolar 2026-2027/1, las fechas antes comunicadas para el inicio de clases permanecen en vilo.

Respecto a los alumnos de Pase Reglamentado, la UNAM pidió a los aspirantes mantenerse atentos de los comunicados emitidos por sus autoridades, toda vez que deberán esperar la reanudación tanto del proceso de inscripción como del inicio de actividades académicas.

La fecha prevista de inicio de clases para el 10 de agosto de 2026 queda pendiente hasta nuevo aviso.

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SARR