Sociedad

UNAM Suspenden Provisionalmente Inscripciones de Nuevo Ingreso tras Irregularidades en Exámenes

La UNAM indicó que quedan suspendidos los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 que debían llevarse a cabo el lunes 27 de julio

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¡Atención aspirantes! La UNAM suspende inscripciones para 2026-2027/1 tras irregularidades en exámenes. La Comisión Técnica pronto dará respuestas. Mantente informado.

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