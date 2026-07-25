UNAM Suspenden Provisionalmente Inscripciones de Nuevo Ingreso tras Irregularidades en Exámenes

La Universidad Nacional Autónoma de México informa a la comunidad universitaria y a los aspirantes al primer ingreso en todas sus licenciaturas que, provisionalmente, quedan suspendidos los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1, esto tras las irregularidades detectadas en los exámenes de nuevo ingreso.

Las inscripciones a la UNAM para el ciclo escolar 2026-2027/1 debían llevarse a cabo a partir del lunes 27 de julio.

¿Cuándo se reanudarán las inscripciones?

En un comunicado, la UNAM indicó que la suspensión provisional de las inscripciones será hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos, convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, para revisar el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 presente, en los próximos días, sus conclusiones y recomendaciones.

En el siguiente video, un matemático explica qué pasó con los puntajes "perfectos" de los exámenes.

"El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria".

Señaló que, informará oportunamente, a través de los medios oficiales, las determinaciones que adopten las autoridades universitarias competentes respecto de la continuidad del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1.

Finalmente, la UNAM indicó que, actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica, cuya conducta, afirmó es el eje sobre el cual la comunidad de estudiantes, personas académicas, funcionarias y trabajadoras llevan a cabo sus tareas en la Máxima Casa de Estudios.

"La UNAM reitera, como siempre lo ha hecho, su compromiso con la transparencia institucional y la protección del derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad para todos los aspirantes".

¿Por qué hubo irregularidades en los exámenes de la UNAM?

En redes sociales hubo acusaciones de que algunos aspirantes hicieron trampa al usar distintas IA como ChatGPT, ya que al ser en línea, pudieron utilizar tecnología para responder el examen.

En tanto, otros jóvenes reportaron fallas técnicas, desconexiones, bloqueos del sistema o problemas con la plataforma, aunque la UNAM indicó que se atendió conforme a los protocolos.

Aspirantes denuncian inconsistencias en exámenes