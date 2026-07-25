¿Habrá Apagón Eléctrico en México el Sábado 25 y Domingo 26 de Julio 2026? Esto Dice la CFE

Luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizara cortes de energía para realizar trabajos de mantenimiento en comunidades del municipio de Galeana, Nuevo León, entre la noche del jueves 23 y la madrugada del viernes 24 de julio, surge la duda de si este fin de semana habrá interrupciones en el suministro en otras partes del país.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha anunciado un apagón eléctrico nacional para el sábado 25 ni el domingo 26 de julio de 2026.

¿Qué dijo la CFE sobre el corte de luz?

De acuerdo con la información oficial difundida por la CFE, la suspensión temporal del servicio eléctrico tuvo como objetivo realizar labores de mantenimiento para mejorar la calidad y continuidad del suministro en las zonas intervenidas.

El corte fue programado para iniciar a las 22:00 horas del jueves 23 de julio y concluir alrededor de las 02:00 horas del viernes 24 de julio, por lo que no se extiende al fin de semana.

¿En qué estado se realizaron los cortes de energía?

La suspensión del servicio solo aplicó para algunas comunidades del municipio de Galeana, Nuevo León, por lo que no afectó al resto del país.

Hasta este viernes 24 de julio, la CFE no ha emitido nuevos comunicados anunciando apagones programados para el sábado 25 o el domingo 26 de julio en México.

¿Qué hacer si se va la luz de manera inesperada?

Si experimentas una interrupción del servicio eléctrico fuera de un mantenimiento programado, la CFE recomienda reportarla a través de sus canales oficiales para que personal técnico pueda verificar la causa y restablecer el suministro lo antes posible.

AMP