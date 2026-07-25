Sociedad

¿Habrá Apagón Eléctrico en México el Sábado 25 y Domingo 26 de Julio 2026? Esto Dice la CFE

La CFE realizó cortes de energía para realizar trabajos de mantenimiento en comunidades del municipio de Galeana, Nuevo León, el jueves y viernes; ¿habrá más interrupciones este fin de semana?

Los cortes en Galeana fueron para realizar trabajos de mantenimiento. Foto. Cuartoscuro/ ArchivoLos cortes en Galeana fueron para realizar trabajos de mantenimiento. Foto. Cuartoscuro/ Archivo

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