Muere Hombre Originario de Torreón tras Accidente de Motocicleta en Saltillo

Un hombre que permanecía hospitalizado tras sufrir un accidente de motocicleta perdió la vida la tarde de este 23 de julio en el Hospital General de Saltillo, luego de varios días de recibir atención médica.

La víctima fue identificada como Jesús Alberto "N", de 44 años y originario de Torreón. Ingresó al hospital el pasado 21 de julio con lesiones de gravedad, entre ellas un traumatismo craneoencefálico.

Después de confirmarse el fallecimiento, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Asimismo, las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Choque deja un hombre muerto en la carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un hombre murió y otro resultó lesionado tras un accidente registrado la noche del 23 de julio en la carretera Gómez Palacio-Jiménez. De acuerdo con las investigaciones, el automóvil