Accidentes

Muere Hombre Originario de Torreón tras Accidente de Motocicleta en Saltillo

Un hombre originario de Torreón murió luego de permanecer varios días hospitalizado tras un accidente de motocicleta en Saltillo.

Muere Hombre Originario de Torreón tras Accidente de Motocicleta en SaltilloEl hombre sufrió lesiones de gravedad después de participar en un accidente de motoicicleta. Foto: N+

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Accidente fatal en Saltillo: Jesús Alberto, de 44 años, pierde la vida tras días hospitalizado. Autoridades investigan el incidente.

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